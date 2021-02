Domenica in e gli ospiti della ventiduesima puntata

Prima puntata del mese di Febbraio quella prevista per domenica 7 febbraio per Domenica in, lo storico contenitore della domenica pomeriggio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Appuntamento ormai diventato irrinunciabile per la maggior parte del pubblico del pomeriggio del giorno di festa, anche quella prevista per il 7 di Febbraio si annuncia una puntata piena di ospiti, di argomenti, di momenti di svago, ma anche di momenti di riflessione e di informazione, il tutto in un contesto leggero assicurato dalla padrona di casa di questo programma ovvero Mara Venier.

Vediamo dunque insieme chi saranno i protagonisti della puntata numero ventuno di Domenica in e quali saranno gli argomenti trattati nel programma diretto e condotto da Mara Venier. Partiamo da una nuova coppia del piccolo schermo e forse in futuro anche del grande schermo, ovvero Marco Giallini e Giorgio Panariello, protagonisti del nuovo spettacolo di varietà della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo “Lui è peggio di me“. Una divertente sit com in salsa varietà che va in onda su Rai 3 nella serata del giovedì.

Per parlare dell’endemica emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 che ormai ha compiuto un anno nel nostro paese in studio con Mara il Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, quindi il Professor Matteo Bassetti. In collegamento due icone della televisione italiana, due signore che hanno fatto sognare il pubblico maschile negli anni sessanta, ovvero le mitiche gemelle Kessler. Quindi con Mara per una lunga intervista Nunzia De Girolamo che sta per debuttare sulla Rete 1 con il nuovo varietà dal titolo piuttosto eloquente “Ciao maschio“, che verrà diffuso dalla prima rete della televisione pubblica nella notte fra sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021.

Per altro la De Girolamo è stata protagonista di un servizio fotografico sulla rivista settimanale della Mondadori “Chi” che la ritraeva in pose molto “scherzose” con l’amico Massimo Giletti, con cui ha condiviso parecchie ore di televisione nel programma di attualità giornalistica della domenica sera di La7 Non è l’Arena e ospite della prima emissione di questo nuovo programma di varietà.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro con la puntata numero ventidue di Domenica in come sempre diretta e condotta da Mara Venier in onda su Rai1 il prossimo 7 di febbraio a partire come sempre dalle ore 14.