Domenica in e gli ospiti dell’undicesima puntata

Puntale come un orologio svizzero trapiantato a Roma torna l’appuntamento con il programma d’intrattenimento principe della domenica italiana. Il riferimento non può che essere per Domenica in, che riapre la sua casa domenica 22 novembre alle ore 14 sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con un nuovo carico di ospiti ed argomenti presentati dalla regina della domenica Mara Venier.

Siamo qui anche oggi per darvi conto in anteprima degli ospiti e dei temi che saranno affrontati nella puntata numero undici dello storico programma di Rai1 che aprirà domenica con un talk su Ballando con le stelle che avrà chiuso la sua cavalcata numero 15 nell’etere nostrano con la finale condotta e diretta come sempre da Milly Carlucci qualche ora prima. La chiacchierata sull’esito di Ballando con le stelle 2020 vedrà protagonisti tutti i giurati del programma ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Non solo, collegato con Mara pure il vincitore (o la vincitrice del programma).

E’ prevista poi una lunga chiacchierata a 360 gradi (quindi non solo sulla sua esperienza a Ballando con le stelle) con Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare non sarà fisicamente in studio ma collegata, come pure dovrebbe essere collegata la cantante Iva Zanicchi, anche lei colpita dal Coronavirus. Ospite della nuova puntata di Domenica in anche l’attrice Giovanna Ralli, ormai amica del programma della domenica pomeriggio della rete diretta attualmente da Stefano Coletta.

Il pomeriggio di domenica 22 novembre proseguirà su Rai1 con un talk dedicato all’emergenza Covid animato dal Professor Matteo Bassetti. Dopo l’esperienza come giurata nella puntata numero nove di Tale e quale show torna in televisione Elena Sofia Ricci che parlerà a Domenica in -fra le altre cose- con Mara del film per la tv che la vedrà protagonista proprio sulla Rete 1 nei panni della grande scienziata Rita Levi Montalcini. Il lavoro diretto da Alberto Negrin verrà diffuso da Rai1 giovedì 26 novembre, ereditando lo spazio di DOC.

Ospiti poi di Mara Venier anche i figli del grande Ugo Tognazzi, ovvero Ricky, Gianmarco, Maria Sole e Thomas, che parleranno del libro dedicato al loro amato papà intitolato ‘Ugo – La vita, gli amori, gli scherzi di un papà di salvataggio‘. L’ospite musicale della puntata numero 11 di Domenica in sarà Fabrizio Moro, di cui è uscito in queste ore un nuovo lavoro dal titolo “Canzoni d’amore nascoste”, ovvero una raccolta di brani d’amore fatta di 11 pezzi che hanno segnato il percorso artistico del cantautore con al suo interno anche due inediti: “Nun c’ho niente” e “Voglio stare con te”.

Un pomeriggio dunque davvero variegato ed interessante quello che promette Mara Venier al suo affezionato pubblico per la puntata numero 11 di Domenica in, che partirà come sempre subito dopo la sigla di chiusura dell’edizione delle 13:30 del Tg1 di Giuseppe Carboni.