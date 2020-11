Per i fan di Doc-Nelle tue mani oggi non è una giornata come le altre: la puntata in onda questa sera, 19 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, è infatti l’ultima della prima stagione di una serie che, fin dal suo esordio nella primavera scorsa, ha macinato ascolti record, mantenendo nella trasmissione della seconda parte degli episodi numeri superiori ai 7 milioni di telespettatori.

Ora, però, per Andrea (Luca Argentero) ed i suoi colleghi è giunto il momento di salutare il pubblico (ma non è un addio: Doc avrà una seconda stagione) con un finale che prevede un personaggio in pericolo, una minaccia di sospensione e tanti colpi di scena.

Le anticipazioni dell’ultima puntata

Nell’episodio “Io ci sono” tutto l’ospedale è in apprensione per le condizioni di(Sara Lazzaro), che nel finale della puntata della settimana scorsa si è sentita male, accasciandosi tra le braccia di Andrea. Ricoverata, per il protagonista,(Matilde Gioli),(Gianmarco Saurino) e gli specializzandi inizia una corsa contro il tempo per salvarle la vita.

Per Andrea, però, riemerge un timore: quello di non accorgersi di cosa soffra l’ex moglie, come successo con il figlio. E’ Enrico (Giovanni Scifoni) a tranquillizzarlo e garantirgli che sta facendo il massimo (video in alto). Il suo impegno, però, potrebbe venire meno: Marco (Raffaele Esposito) continua a tramare contro di lui.

Il medico cerca infatti di accusarlo di aver falsificato la documentazione sulla sperimentazione del Satonal, il farmaco che avrebbe ucciso alcuni pazienti ma di cui Andrea non ha ricordi. Accuse che portano la direzione dell’ospedale a chiedere al protagonista di allontanarsi, impedendogli di continuare a lavorare.

Come vedere Doc in streaming?

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.