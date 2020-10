Il pubblico di Raiuno sarà nelle mani di Doc ancora per molto tempo. Sebbene gli ascolti fortissimi della prima parte di stagione (arrivati a picchi di 8,9 milioni di telespettatori ed il 33% di share) lo dessero per scontato, la conferma che Doc-Nelle tue mani avrà una seconda stagione è arrivata solo oggi.

Complice la conferenza stampa (rigorosamente virtuale) tenutasi in occasione del lancio dei nuovi episodi dal 15 ottobre 2020, è stato infatti ufficializzato che Doc 2 si farà. A garantirlo è stato Francesco Arlanch, che insieme a Viola Rispoli ha scritto la serie: le sceneggiature sono già in corso d’opera.

Doc 2 parlerà anche di Covid-19

Non solo: Arlanch ha anche confermato la tendenza che, nel resto del mondo, riguarda nello specifico i medical drama, tutti impegnati ad inserire nelle trame dei nuovi episodi il tema della pandemia e del Covid-19. Lo stanno facendo negli Stati Uniti, dove show come Grey’s Anatomy, The Good Doctor, New Amsterdam e The Resident hanno annunciato da tempo che le prossime stagioni (le cui riprese sono in alcuni casi iniziate tra le mille misure di sicurezza del caso) saranno tutte a tema Covid-19: perché, allora, non farlo anche da noi?

“Essendo una serie ambientata nella Milano contemporanea, il Covid-19 ne farà parte“, ha detto Arlanch a proposito della seconda stagione. “Non posso anticiparvi in che forma e misura, ma se c’è una cosa che caratterizza Doc è che è ambientato nella modernità. Non raccontarlo sarebbe un segno di scarsa responsabilità e non renderemmo onore al lavoro dei medici di fronte a questa emergenza globale che hanno vissuto”.

Sui tempi di produzione della seconda stagione, è ancora troppo presto per parlarne: d’altra parte, la prima stagione deve ancora arrivare al finale, con gli ultimi otto episodi che Raiuno ha tenuto da parte per quest’autunno e che necessitavano degli ultimi ritocchi (vale a dire di qualche scena ancora da girare) per poter essere montati e trasmessi.

Un episodio a sera: quando finisce la prima stagione di Doc?

A proposito dei nuovi episodi, è stato confermato che saranno spalmati in sette prime serate: il che vuol dire che giovedì 15 andranno in onda due episodi, mentre dal 22 ottobre ne sarà trasmesso solo uno a sera, per lasciare più spazio alla seconda serata dove (per approfittare del traino di una fiction così di successo) Raiuno posizionerà AmaSanremo, il talent che svelerà i finalisti di Sanremo Giovani.

La prima stagione di Doc-Nelle Tue Mani si concluderà quindi il 26 novembre. Una scelta insolita, quella del singolo episodio settimanale, abitudine invece consolidata oltreoceano. Da noi siamo abituati ad avere due episodi a sera: “Non sono discorsi che affrontiamo noi attori”, ha commentato Luca Argentero, protagonista della fiction, “sono scelte di rete, non ho un parere a riguardo. Da spettatore, sono un binge-watcher: sono poco abituato ad aspettare di settimana in settimana…”.