Marco Merani è un motorista nautico che viene tentato da alcuni narcotrafficanti che gli fanno una proposta molto allettante che mette alla prova la sua onestà. Questo è l’innesco da cui parte la nuova fiction di Rai1 in onda da lunedì 2 novembre per quattro sere dal titolo Gli orologi del diavolo. Marco è interpretato da Giuseppe Fiorello che domenica 1 novembre sarà fra gli ospiti dell’ottava puntata di Domenica in che torna puntuale come sempre su Rai1 con la conduzione di Mara Venier. Beppe Fiorello, insieme a Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo sarà come noto protagonista anche del segmento “ballerino per una notte” nella puntata di sabato 31 ottobre 2020 di Ballando con le stelle.

Nella nuova puntata di Domenica in ci sarà anche una lunga e franca chiacchierata con l’attore e regista toscano Giorgio Panariello, protagonista dello spettacolo musicale campione di ascolti del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show, che domani andrà in onda con una puntata speciale vista la positività al Covid del suo conduttore Carlo Conti, costretto a casa in quarantena e che condurrà dunque la trasmissione dalla propria dimora.

Mara aprirà l’appuntamento di domenica con Giorgio e con lui parlerà della sua lunga e prolifica attività professionale e non solo di quella. L’incontro con il bravo attore e regista toscano sarà anche l’occasione per parlare della sua vita privata in una chiacchierata come sempre molto schietta, cordiale ed empatica, come ci ha abituato la conduttrice del varietà della domenica pomeriggio di Rai1. Questi alcuni degli ospiti della puntata numero otto di Domenica in condotta e diretta come sempre da Mara Venier in diretta il primo novembre dalle ore 14 sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, lista che si allungherà nelle prossime ore e di cui vi daremo puntualmente conto da queste parti.