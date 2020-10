Ballando con le stelle e Covid: cast tutto negativo, sabato in onda

Ormai sta diventando lo sport nazionale dei media in questo periodo: la caccia al contagiato vip. Si susseguono su molti siti, anche alcuni prestigiosi, articoli in cui viene dato in pasto al popolo il nome dell’ultimo vip che ha contratto il Covid-19. In alcuni casi si usa anche la parola “esclusiva” ad accompagnamento di tali notizie, con un atavico senso dello scoop giornalistico che sa tanto di giornalismo spicciolo (se non peggio) nel senso letterale del termine spicciolo e cioè di “minimo valore”. Ma si sa, il cambio cambia e di questi tempi si cambia anche di più per vanità social. In tutto questo alveare di basso cabotaggio giornalistico, arrivano negli ultimi minuti, giusto per citare un caso che ha contribuito ad elevare il tenore di alcuni siti web di ieri pomeriggio, notizie che riguarderebbero un episodio di contagio all’interno del già tribolato team di Ballando con le stelle. Si insinua infatti il dubbio che all’interno dello show del sabato sera di Rai1 possa essere tornato il Covid a creare sconquassi come già avvenne in passato, ma vediamo come stanno effettivamente le cose.

Nella realtà dei fatti non c’è stato nessun nuovo caso di Covid-19 all’interno del cast dello show diretto e condotto da Milly Carlucci, ma si tratta di un episodio che ha visto coinvolto un tecnico che lavora nel programma e che è stato immediatamente isolato mettendo in atto tutti i protocolli del caso. Sono stati fatti dopo che il caso di questo tecnico si è palesato i tamponi al cast artistico della trasmissione che sono risultati tutti quanti negativi. Ci sono stati casi però di intossicazione alimentare all’interno del cast del programma, uno che ha coinvolto il partner di Vittoria Schisano, ovvero Marco De Angelis, come per altro da lei stessa detto durante una diretta social di ieri era. Vittoria come è noto sarà protagonista dello spareggio con Rosalinda Celentano per restare nel programma del sabato sera di Rai1.

Ballando con le stelle dunque andrà regolarmente in onda sabato prossimo a partire dalle ore 20:40 su Rai1 con tutti i componenti del cast. Sono stati resi noti nel frattempo durante gli spot andati in onda da lunedì sera su Rai1 i ballerini per una notte della prossima puntata dello show che saranno Beppe Fiorello, protagonista di una nuova fiction in onda settimana prossima su Rai1, insieme a Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi. Il titolo del lavoro in oggetto è Gli orologi del diavolo in onda sulla Rete 1 lunedì 2 novembre in prima serata subito dopo i Soliti ignoti di Amadeus.