Domenica in e gli ospiti dell’undicesima puntata

Domenica 29 novembre 2020 è confermato l’appuntamento con Mara Venier e Domenica in, il tradizionale programma leader di ascolti che tiene compagnia al pubblico della domenica pomeriggio televisiva. Un nuovo carico di ospiti e di argomenti intratterrà i telespettatori il tutto guidato e orchestrato da Mara e dal suo team. Come è noto l’ospite principale del programma sarà Renato Zero che sarà protagonista di una lunga chiacchierata con l’amica Mara, ma siamo certi che proporrà al pubblico della prima rete, anche grazie ad alcuni contributi filmati, alcuni dei suoi pezzi storici che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Di Renato, pure come è noto, è uscito un nuovo lavoro discografico, che verrà presentato nella dodicesima puntata di Domenica in, ma sarà certamente nell’album dei ricordi che Mara e i suoi autori andranno a pescare nella lunga intervista ad apertura della nuova puntata di Domenica in.

Siamo qui ora però a darvi conto degli altri ospiti dell’undicesima puntata di Domenica in partendo dalla già annunciata intervista a tutto tondo con l’ex parlamentare Alessandra Mussolini, che nelle ultime settimane abbiamo visto nel ruolo di ballerina nel varietà del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. Immancabile l’appuntamento con il talk sull’emergenza sanitaria da Covid 19 stavolta animato con la collaborazione del Professor Le Foche.

Probabile intervento anche del Ministro di grazia e giustizia Alfonso Bonafede che parlerà del problema della violenza sulle donne, mentre sarebbe previsto anche un’intervento della cantante Ornella Vanoni. Tutto questo, ma forse nient’altro, nella puntata numero dodici di Domenica in, che verrà diffusa dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo domenica 29 novembre 2020 a partire -ovviamente- dalle ore 14, dopo il break pubblicitario post-Tg1 delle 13:30.