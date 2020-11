Se scriviamo 070 stavolta non ci riferiamo al prefisso telefonico della città di Cagliari, ma ad un nuovo lavoro discografico di uno degli artisti più rappresentativi del nostro panorama musicale. Il suo nome è Renato ed il suo cognome (d’arte) è Zero. Uscirà infatti il prossimo 27 novembre il primo volume di “Zerosettanta” un triplo album di inediti diviso in capitoli per festeggiare il suo compleanno caduto lo scorso 30 di settembre quando ha spento 70 candeline. Mara Venier ha annunciato al suo pubblico oggi a Domenica in che Renato Zero sarà ospite della dodicesima puntata del suo programma e da lì Renato lancerà questo suo nuovo lavoro,

Un lavoro che ha avuto una lunga gestazione e che lo stesso Renato Zero, al secolo Renato Fiacchini, ha voluto così annunciare ai suoi sorcini dalle sue piattaforme social:

“Tanto lavoro ed un pensiero costante: ottenete il meglio per dare smacco a questo tempo, privo di logica e di attenuanti. La musica è come un salvagente provvidenziale, per consentirci di raggiungere un approdo, sicuro e duraturo. Vi regalo questa ultima finestra, dove affacciarvi nei momenti difficili. Renato c’è e ci sarà sempre. Quindi, vi basterà pigiare “play”.

Il pubblico televisivo però potrà premere domenica 29 novembre dalle ore 14 il tasto numero 1 del suo telecomando per poter ascoltare il proprio beniamino in una lunga e speciale intervista, speriamo punteggiata da tanti momenti musicali tratti dalla sua sconfinata discografia insieme alla grande amica Mara.

Renato Zero dunque ospite specialissimo della puntata numero dodici di Domenica in che andrà in onda domenica 29 novembre dalle ore 14 sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Renato non sarà l’unico ospite della puntata numero 12 di Domenica in, ma l’appuntamento con le anticipazioni dei protagonisti della prossima emissione dello storico contenitore della Rete 1 della Rai è nel corso della prossima settimana, sempre qui su TvBlog, non mancate!

Intanto ecco il singolo “C’è” :