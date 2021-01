Domenica in e gli ospiti della diciottesima puntata

Domenica è sempre domenica, recitava una vecchia canzone di Mario Riva sigla del più importante varietà della televisione italiana degli anni cinquanta “Il musichiere“. E come può essere domenica oggi in televisione se dovesse mancare Mara Venier? Non sarebbe la stessa domenica ovviamente e tranquilli che questo non accadrà tanto presto. Per la prossima domenica e tutte quelle da qui a maggio Mara Venier sarà la titolare del salotto buono della Rete 1 della Rai aperto nel pomeriggio del giorno di festa.

Ecco dunque che per la nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda dagli studi di via Nomentana in Roma il prossimo 10 di gennaio, Mara accoglierà nel suo famigliare salotto tanti personaggi che terranno compagnia al pubblico della televisione, fra intrattenimento e riflessione. Si parlerà prima di tutto della quotidiana emergenza sanitaria da Covid con il professor Francesco Le Foche, ormai abitudinario del salotto televisivo di Mara, con la sua consueta professionalità e saggezza.

Il tema dell’emergenza sanitaria sarà poi sviluppato con tutta una serie di ospiti che animeranno il dibattito con il Professore di Sezze. Ospite poi di Mara anche Beppe Fiorello che parlerà della serata che guiderà il giorno dopo su Rai1 dedicata al grande Domenico Modugno dal titolo “Penso che un sogno così” attacco del celeberrimo brano “Nel blu dipinto di blu”.

In studio poi per il mondo delle sette note il cantautore lombardo Roberto Vecchioni, professore pure lui come Le Foche, ma di liceo e autore di tante bellissime canzoni. Altra ospite poi della puntata del 10 gennaio di Domenica in una autentica icona del cinema (e non solo) italiano, ovvero Sandra Milo, che di cose ne ha sicuramente da raccontare a valanga e il conduttore radiofonico e televisivo Pierluigi Diaco, che parlerà certamente anche del suo nuovo programma in arrivo sulla Rete 2.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata numero diciotto di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier e in onda il 10 gennaio a partire dalle ore 14 in diretta dagli studi Frizzi di Roma.