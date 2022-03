Domenica in, gli ospiti della ventinovesima puntata e la festa a Vincenzo Mollica

La prima domenica di aprile vedrà il ritorno nel campo della prima rete televisiva italiana di Mara Venier, che darà il benvenuto ai suoi ospiti nella nuova puntata di Domenica in, il programma re dell’intrattenimento televisivo del pomeriggio del giorno di festa. Anche per la puntata numero ventinove di questo programma non mancheranno ospiti, temi. argomenti ed interviste per tenere compagnia al folto pubblico che sceglie fra le due del pomeriggio e le cinque Domenica in, per tre ore di intrattenimento, ma anche con un occhio all’attualità, che di questi tempi significa guerra in Ucraina.

Proprio al conflitto fra Russia ed Ucraina sarà dedicata, come accade sempre nelle ultime settimane, la prima parte di Domenica in, con ospiti di Mara la direttrice del Tg1 Monica Maggioni e a fine spazio ci sarà Noemi che intonerà il pezzo di John Lennon “Imagine“. Noemi sarà ospite poi della puntata anche per una intervista con zia Mara, oltre che per l’angolo delle canzoni a richiesta. Dopo questa doverosa parentesi sull’attualità Domenica in aprirà le porte dei suoi contenuti più di intrattenimento con Claudio Amendola che parlerà in una lunga intervista con zia Mara, fra le altre cose, anche della sua fiction “Nero a metà” diffusa da Rai1.

Poi spazio a Francesco Gabbani che sarà protagonista di un vis a vis con a zia Mara e di un medley dei suoi più celebri successi musicali. A termine dell’incontro fra Francesco e Mara ci sarà l’ingresso in studio di Francesca Fialdini con cui condurrà lo show Ci vuole un fiore, venerdì sera sulla Rete 1 della Rai. Si torna poi a parlare di cinema con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi (produttore) per il film di Fausto Brizzi Bla Bla Baby.

Momento centrale poi della puntata di domenica 2 aprile 2022 di Domenica in sarà l’incontro con il grande anzi “il Presidente” come viene chiamato da tutti i personaggi del mondo dello spettacolo Vincenzo Mollica, che proprio i giorni scorsi ha ricevuto a Roma presso la sede della SIAE il “Microfono d’oro“, riconoscimento consegnato a Mollica dal Presidente SIAE Giulio Rapetti in arte Mogol e dal direttore generale Gaetano Baldini. Proprio Mogol nell’atto della consegna di questo riconoscimento ha voluto dire:

Voglio dire che gli angeli, prima di essere angeli, erano persone e tu sei una di quelle persone. Per me è un onore consegnarti questo Microfono d’Oro, perché tu lo meriti come nessuno.

Presenti alla cerimonia, oltre a Mogol, Gigi D’Alessio, Mario Lavezzi, Monica Maggioni, Clemente Mimun e Mara Venier, che lo ha voluto invitare a Domenica in per festeggiarlo nel migliore dei modi. In studio per festeggiare Vincenzo Mollica, oltre a Mogol ci sarà il suo grande amico nel Tg1 Enrico Mentana. Un grande omaggio alla carriera di Vincenzo Mollica nella puntata di Domenica in, dai suoi inizi nel giornalismo televisivo, fino ai saluti dei suoi colleghi di cordata al Tg1. Poi si parlerà della grande amicizia di Mollica con Federico Fellini e ancora di tutti i Festival di Sanremo che ha seguito da inviato per conto del Tg1. Ancora la grande amicizia fra Mara e Vincenzo, quindi una dedica speciale che gli farà Adriano Celentano e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Una puntata quella del 3 aprile di Domenica in che si annuncia quindi piena di emozioni, come è costume degli appuntamenti domenicali con zia Mara su Rai1.