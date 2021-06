Domenica In è tornata oggi in onda dopo una settimana di pausa, dettata dalla partita dell’Europeo di Calcio Inghilterra-Croazia, assenza coincisa con un difficile momento vissuto da Mara Venier, dopo le due operazioni subite in bocca, come raccontato dalla stessa padrona di casa due settimane fa.

La conduttrice, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nei giorni successivi, aveva addirittura lasciato intendere che la stagione di Domenica In potesse essere terminata in anticipo già con l’appuntamento di domenica 6 giugno, raccontando la difficoltà nel riprendersi e promettendo però di fare tutto il possibile per tornare in video a partire dalla puntata di oggi.

Proprio aprendo la puntata odierna, Mara Venier ha esordito con voce rotta con queste parole:

Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto perché questo è il mio posto per questa domenica e per la prossima. Io voglio cominciare questa domenica facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni, che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti messaggi che mi sono arrivati da persone comuni, da persone che mi seguono su Instagram, tutti gli amici, tutti i colleghi…

La voce poi si spezza del tutto e la Venier scoppia in un pianto probabilmente liberatorio, dopo la tensione e il dolore affrontati negli ultimi giorni. Il maestro Magnanensi ha cercato quindi di risollevare la conduttrice con Eh… già, diventata un po’ la colonna sonora di Domenica In da quando Mara Venier ormai tre anni fa è tornata alla guida del programma domenicale.

“Scusatemi, è che per me l’emozione è davvero tanta” ha proseguito poi la conduttrice dopo essersi ripresa e prima di andare a presentare gli ospiti dell’immancabile talk sul Covid, fra i quali Maurizio Costanzo, che ha salutato con ironia la Venier: