Nel corso della puntata odierna di Domenica In – con un’apertura dedicata ad Halloween affidata ad un balletto di ragazzi – Mara Venier all’interno del blocco dedicato a Ballando con le Stelle ha voluto ricordare l’amico Rossano Rubicondi, scomparso pochi giorni fa a causa di un melanoma.

Ecco cosa ha detto la conduttrice, visibilmente commossa:

“Rossano Rubicondi era un mio amico, se ne è andato a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui. A Rossano voglio dedicare questo filmato”.

Al termine del video, che ha mostrato la partecipazione di Rubicondi e dell’ex moglie nel 2018 ballerini per una notte proprio a Ballando con le Stelle, ha preso la parola il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi:

“Hai detto bene, Mara. Amava la vita come pochi. Riusciva a trasmettertelo questo amore. Con lui un’acqua minerale diventava uno champagne”.

La Venier ha ripreso la parola:

“Rossano era a New York, a casa, da solo. Non dovrebbe succedere. Aveva un grandissimo rispetto per Ivana Trump, non si è mai approfittato della sua situazione economica”.

Poco prima dell’omaggio a Rubicondi, la presentatrice veneta ha parlato della puntata di ieri sera dello show condotto da Milly Carlucci, alla presenza di Roberto Alessi, Ivan Zazzaroni, Alessandra Mussolini, Alba Parietti, Memo Remigi, Fabio Galante e le rispettive maestre degli ultimi due, Maria Ermackhova e Giada Lini.

All’inizio del blocco, Alba Parietti e Alessandra Mussolini hanno dato vita a un’inedita alleanza bipartisan contro Selvaggia Lucarelli (entrambe hanno avuto diversi screzi con la blogger ai tempi di Ballando) spiegando che non avrebbe dovuto chiedere a Mietta se fosse vaccinata. Mara Venier tuttavia ha voluto spegnere sul nascere la polemica (“Selvaggia Lucarelli è una giornalista e ha fatto una domanda legittima, vi prego“), mostrando anche un certo nervosismo che l’ha portata a chiedere l’intervento dell’orchestra per provare a cambiare il clima in studio.