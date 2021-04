Domenica In: Mara Venier ricorda Milva e si commuove

Una partenza piuttosto silenziosa quella di Domenica In questo pomeriggio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi in Roma, così come l’occasione ha stavolta richiesto. Una composta Mara Venier ha voluto iniziare oggi con un commovente ricordo a Milva, artista immensa ed intramontabile scomparsa ieri all’età di 81 anni.

Un discorso, quello di Mara, che ha emozionato gli spettatori soprattutto per l’affetto che sappiamo che la conduttrice abbia sempre nutrito sinceramente nei confronti della cantante, ma non solo. In ricordo di Milva anche il racconto da parte di Mara di un momento particolare vissuto proprio in studio a Domenica In soltanto poco tempo fa, in compagnia di Ornella Vanoni.

“Vorrei cominciare questa puntata con un ricordo, un ricordo di una grandissima Artista: Milva. Milva ci seguiva sempre, pensate che un mese e mezzo fa avevo qua ospite Ornella Vanoni, stavo intervistando Ornella, e mi arrivò un messaggio. Il messaggio era da parte di Milva, me l’aveva spedito Edith, la persona che è stata con lei per tanti tanti anni, sempre vicina. Il messaggio diceva che Milva ci stava seguendo, noi l’avevamo citata, e ci salutava”.

Anche Ornella Vanoni, infatti, sappiamo essere sempre stata molto legata alla grande Milva, alla quale proprio ieri sul suo profilo Twitter ufficiale ha anche dedicato un cinguettio particolare: “Milva se n’è andata e la notizia mi ha colpita profondamente. L’ultima volta che l’ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album. Due giorni fa sembrava fosse ancora normale, se normale era la vita che faceva”.

Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente. L'ultima volta che l'ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album. Due giorni fa sembrava fosse ancora normale, se normale era la vita che faceva pic.twitter.com/uAs4BcJNh0 — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) April 24, 2021

In ultimo, Mara Venier dopo aver lanciato il video-ricordo in omaggio alla Pantera di Goro, ha concluso: “Milva era una grande, immensa Artista. Forse a volte troppo incompresa perché di Artiste come lei, credetemi, non ce ne sono tante. Ciao cara Milva, ti mando un bacio. Ovunque tu sia, riposa in pace”.