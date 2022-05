Oggi a Domenica IN spazio per una chiacchierata tra Mara Venier e Mika, l’artista di origini libanesi reduce dal successo (perché questo è stato) dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. La conduttrice del contenitore festivo di Rai 1 ha concentrato la mezz’ora dell’intervento ripercorrendo l’esperienza dell’evento concluso poco più di una settimana fa (insieme a Laura Pausini ed Alessandro Cattelan) più i nuovi progetti musicali che l’artista sta preparando prossimamente come, ad esempio, il tour che lo vedrà protagonista e che si chiama ‘The magic piano’.

Mika è fra gli artisti ben voluti da Zia Mara, nelle varie ospitate concesse a Domenica IN, la conduttrice e il cantante si sono divertiti stringendo un feeling andato oltre le telecamere. Tra un “mi manchi” un “ti voglio bene” sino al “voglio sbacciucciarti“, l’intervista è proseguita fino al gran finale in cui Mara ha lasciato carta bianca al suo ospite: “Come ci vogliamo salutare?” domanda lei, Mika a quel punto prende la palla al balzo e dice:

Voglio dirti una cosa, non scherzo se ti dico che quando ci sei te è una cosa diversa. Sto dicendo quello che tantissimi nel nostro mestiere pensano di te. Quando chiami tu, noi diciamo sì. Dopo 13 edizioni di questo programma e tutto quello che hai fatto, io mi chiedo: come fai?

Mara risponde: “Non lo so manco io” lasciandosi andare ad un sorriso e poi abbandonandosi al pubblico in studio che si alza per dedicarle una standing ovation. La conduttrice si ferma, si gode l’applauso e si commuove mentre la band di Stefano Magnanensi intona Domani, la versione italiana di Tomorrow, hit di Mika.

“Quando parli tu mi arrivi al cuore” dice la Venier , “Lo stesso effetto che fai a me, lo fai a tanti che vengono a parlare con te. Noi ospiti usciamo dalle interviste con energia, sei l’unica che ha questo potere” risponde Mika. Intanto la conduttrice prosegue l’arruolamento degli ospiti anche per la prossima stagione e non ha mancato l’occasione di invitare anche il cantante (ed il suo fidanzato) nella prossima stagione: “Lo voglio conoscere” (Qui l’intervista integrale on line su Rai Play)

Mara Venier annuncia i primi ospiti di Domenica IN show del 27 maggio 2022

Corsa a Milano subito dopo la diretta di Domenica IN, Mara Venier si è accomodata sulla poltrona di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai 3.

Durante la chiacchierata la conduttrice ha anticipato alcuni degli ospiti che si alterneranno alla serata speciale di giovedì 27 maggio in prime time su Rai 1 intitolato Domenica IN show: Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia Marcuzzi, Luciana Littizzetto, Gigi d’Alessio, Il Volo e Ornella Vanoni. Ma la lista non dovrebbe essere finita qua.