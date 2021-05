Inseguito lungo tutto il corso della puntata, negli ultimi minuti di trasmissione, Mara Venier è riuscita a realizzare il collegamento con i Maneskin, freschi vincitori dell’Eurovision Song Contest. Domenica In ha infatti ospitato per un breve collegamento la rock band che ieri sera ha raggiunto il tetto d’Europa, trionfando a Rotterdam, tenendo incollati davanti a Rai 1 una media di 4.5112.000 milioni di telespettatori, totalizzando il miglior risultato da quando la finale della competizione canora viene trasmessa sull’ammiraglia Rai, dopo il ritorno in gara dell’Italia nel 2011 (su Rai 1 la finale è tornata a essere trasmessa dal 2016).

Con la vittoria dei Maneskin con la loro Zitti e buoni, il prossimo anno spetterà all’Italia e alla Rai, in quanto Servizio Pubblico, organizzare la competizione (in queste ore si è già aperto un toto-nomi e un toto-location sui social per cercare di capire quale potrà essere la città che accoglierà l’evento e quale potrebbe essere il quartetto di conduttori schierato). Intanto i Maneskin, dopo la doppietta con la vittoria dell’Eurovision, che si aggiunge a quella dello scorso Festival di Sanremo, vittoria che ha concesso loro il pass per la kermesse europea, sono già tornati in Italia e appena atterrati a Fiumicino si sono collegati con Domenica In.

Nel corso della puntata, in particolare quando la band e il loro trionfo erano stati citati da Giuliano Sangiorgi, che, in studio, si era congratulato con loro, Mara Venier aveva detto:

Dovremmo averli in collegamento: abbiamo notizie dei Maneskin? Perché è da oggi alle due che dovevano venire…

Da dietro le quinte qualcuno suggerisce poi alla padrona di casa che la band è in volo in aereo. E infatti, appena arrivati in aeroporto, i Maneskin si collegano con “zia Mara”, evidentemente contenta per la loro vittoria, “alla faccia dei rosiconi” come ribadisce la conduttrice, che trova però i ragazzi stanchi dopo una notte di festeggiamenti. La Venier allora, con pochi secondi ancora a propria disposizione (la puntata di oggi ha visto fra l’altro l’interruzione per un’edizione straordinaria del Tg1 per gli aggiornamenti sulla caduta di una cabina della funivia sul Mottarone), invita i Maneskin, che dovrebbero partecipare anche questa sera a Che Tempo Che Fa, ad andare in studio a Domenica In settimana prossima: