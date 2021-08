Passano gli anni, la televisione tradizionale fa i conti con la comunicazione dei social, il racconto televisivo si evolve e cerca nuove strade per interrompere la inesorabile erosione di un pubblico sempre più distratto, ma gli autori tv restano coerenti: e così, anche quest’anno, arriva l’idea che ti aspetti. Come provare a rinnovare un format storico e consolidato (e di successo) come Domenica In? Facile. Ecco servito l’immancabile talent show. E così da ieri la Rai su Twitter ha lanciato I Fantastici della zia Mara.

Di cosa si tratta? Di un concorso che sarà collocato all’interno della nuova edizione di Domenica In, al via su Rai1 domenica 19 settembre con Mara Venier alla conduzione (sarà la sua ultima volta, dice lei. E noi ci crediamo, giusto?).

Sei un'artista ?

Hai tra i 18 e i 30 anni ?

Lo slogan del lancio dell’iniziativa è originale più o meno quanto l’idea autorale:

Sei un artista? Un cantante, un imitatore, un ballerino, un comico… se hai un’arte, non metterla da parte!

Wow.

E così, nell’epoca televisiva della saturazione del mercato da talent, caratterizzata dall’egemonia di Amici di Maria De Filippi e di X Factor, nell’era del protagonismo da social, l’immortale Domenica In propone ai talenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni (il suo target di riferimento, insomma) di collegarsi sul sito di Rai Casting e di iscriversi per avere la possibilità di esibirsi, in diretta, nel programma della rete ammiraglia della tv pubblica.

I Fantastici della zia Mara è una strepitosa idea partorita dal team di autori di Domenica In. Al netto della riuscita della stessa – la valuteremo nel merito solo dopo che sarà andata in onda – immaginiamo che sarà proposta per tutta la stagione, e non abbandonata dopo poche puntate come già accaduto nelle scorse edizioni con i giochi in studio, con Una canzone per Mara e con altri brillanti format nel format. Stavolta non sarà così, stavolta non verrà sostituita da una imperdibile intervista esclusiva a Romina Power.