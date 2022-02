Domenica in e lo Speciale Sanremo della ventunesima puntata

Qualcuno pensa davvero che tutto finirà alle due e mezza di sabato notte? Beh, si sbaglia e di grosso, perchè il giorno dopo la finalissima di questa straordinaria edizione del Festival di Sanremo 2022, le luci del teatro Ariston di Sanremo si riaccenderanno per ospitare la consueta puntata post-Festival di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier.

Quella di domenica 6 febbraio sarà una puntata specialissima di Domenica in, perchè ospiterà, a poche ore dalla proclamazione del vincitore (o dei vincitori) di Sanremo 2022 tutti, ma proprio tutti i cantanti in gara all’edizione numero 72 del Festival della canzone italiana. A partire dalle ore 14 quindi, subito l’edizione delle ore 13:30 del Tg1, vedremo in diretta dal palco del teatro Ariston tutti i protagonisti delle cinque sere televisive più viste dell’anno.

La puntata numero ventuno di Domenica in partirà come detto alle ore 14 e andrà avanti fino alle ore 18:45 quando la linea passerà al consueto appuntamento con il gioco a premi L’Eredità, condotto dal bello e bravo Flavio Insinna. Ma ovviamente nelle quasi 5 ore di trasmissione in diretta non solo riascolteremo i brani che hanno animato Sanremo 2022, ma potremo anche vedere i cantanti del Festival dialogare e rispondere alle domande, si spera anche un po’ pepate, degli ospiti di Mara, che siamo in grado di potervi anticipare da queste colonne.

Ospite di Domenica in, anche nelle vesti di opinionista del Festival l’attore, regista e cantante Christian De Sica. Poi per commentare le canzoni e tutto ciò che ha gravitato attorno al Festival ci sarà Nunzia De Girolamo, che ha condotto e condurrà su Rai1 Ciao maschio, proprio con Drusilla Foer, fra le co-conduttrici di Sanremo 2022. Tornano poi a Domenica in Alberto Matano, Teo Teocoli, Alba Parietti, Pino Strabioli, Marino Bartoletti e tanti altri che si aggiungeranno nelle prossime ore. Inoltre è prevista la presenza in teatro di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, protagonisti di divertenti siparietti durante le serate del Festival.

Insomma una puntata assolutamente imperdibile quella di domenica 6 febbraio di Domenica in dalle 14 su Rai1, per parlare del Festival di Sanremo, del suo enorme successo e per restare nel clima canzonettaro di questa settimana, ovviamente il tutto diretto e condotto da zia Mara, che proprio in questi giorni è pure lei stata coinvolta simpaticamente da alcuni dei cantanti del Festival nel famigerato “Fantasanremo“.