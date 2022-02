Sanremo 2022: Ciao Zia Mara, la reazione della Venier: “Mi salutano tutti e sono contenta” (video)

Intervenendo oggi, venerdì 4 febbraio 2022, in collegamento telefonico, a ‘Storie Italiane’, Mara Venier, per la prima volta, ha rivelato come ha reagito allo ‘Ciao Zia Mara’, pronunciato da Aka7Even e Highsnob e Hu, ieri sera, a fine esibizione. Dargen d’Amico ha modificato anche il testo della canzone in gara al ‘Festival di Sanremo 2022‘ pur di conquistare punti al Fantasanremo 2022 con la stessa espressione.

Io lì per lì non ho capito niente. Perché quando Aka7even ha detto: ‘Ciao Zia Mara’ io lo stavo guardando ed ho detto: ‘Ha una zia Mara come me’. Mica l’avevo capito questa storia. Ti devo dire che ancora adesso non ho capito molto. Mi salutano tutti e sono contenta. Hai tentato di spiegarmelo ma non ho ancora capito cosa è. Mi fa piacere che mi salutano tutti.

La conduttrice, nelle scorse ore, è sbarcata a ‘Sanremo’ per lo speciale di ‘Domenica In’, in onda domenica 6 febbraio, dal teatro Ariston. Presenti il vincitore e tutti i cantanti in gara.

I numeri del Fantasanremo 2022

Impazza in questi giorni sul web e non solo il FantaSanremo powered by Sky Wifi, il gioco gratuito per tutti i fan del Festival di Sanremo. Ideato nel 2019 da un gruppo di amici appassionati del Festival, in pochissimo tempo FantaSanremo ha conquistato tantissimi giocatori e in questa edizione sta registrando un vero e proprio boom.

Sono infatti più di 500mila le squadre iscritte, dieci volte di più di quelle in gara nel 2021, oltre 60 mila le leghe di amici fantagiocatori e ben 8,5 milioni le pagine viste da più di un milione di persone per il sito fantasanremo.com in tre giorni (dal 31 gennaio al 2 febbraio).

I giocatori di FantaSanremo devono organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara, e guadagnano o perdono punti a seconda di quello che succede nel corso delle serate del Festival.