Domenica in e gli ospiti dell’undicesima puntata

Dopo la tribolata puntata di domenica scorsa che ha visto Mara Venier protagonista di un infortunio, torna domenica 28 novembre a partire dalle ore 14 l’appuntamento immancabile con Domenica in, lo storico programma del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della televisione pubblica. Ristabilitasi dall’infortunio Mara è pronta a tenere compagnia al pubblico della domenica pomeriggio con un nuovo carico di ospiti, di cui TvBlog, come di consueto, vi fornisce una anteprima.

Si parte con il talk su Ballando con le stelle relativo alla puntata terminata solo poche ore prima su Rai1. Ospiti di questo talk alcuni dei protagonisti del programma diretto e condotto da Milly Carlucci, ovvero Alvise Rigo, Federico Fashion Style, quindi sempre per parlare del programma del sabato sera di Rai1 in studio con Mara Elisa Isoardi, Alba Parietti, Rossella Erra e Guillermo Mariotto.

Poi sempre da Ballando con le stelle arriva in studio a Domenica in Sabrina Salerno per una lunga intervista a cuore aperto con Mara Venier. Sabrina fra le protagoniste di questa serie di Ballando, non solo per il lato artistico, balla molto bene, ma anche per la sua grande maturità, dono della sua età, incastonata in un corpo splendido degno dei suoi mitici anni ottanta e pronta a condurre, con uno spazio ancora più ampio rispetto allo scorso anno, il Festival di Sanremo insieme al suo amico Amadeus.

Arrivano poi da Mara i due protagonisti della nuova fiction di Rai1 Blanca, che ha già sbancato gli ascolti, ovvero Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta. In studio per una lunga e bella intervista con Mara Luca Trapanese, primo caso in Italia di genitore single ad aver adottato una bambina down. In studio a questo proposito Flavio Insinna, autore del bel libro “Il gatto del Papa“. Presenza ormai fissa del programma il simpatico Pierpaolo Pretelli alle prese stavolta con il musical made in Abba “Mamma mia“.

Questo dunque e ovviamente molto altro nel menu che Mara Venier metterà sul tavolo dell’undicesima puntata di Domenica in al suo affezionato pubblico domenica 28 novembre 2021 a partire dalle ore 14 su Rai1.