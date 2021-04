Domenica in e gli ospiti della trentunesima puntata

Archiviata la prima sfida -vinta- con Barbara D’Urso e la sua Domenica live, Mara Venier si appresta a condurre e dirigere una nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 11 aprile 2021 a partire dalle ore 14 subito dopo l’edizione meridiana del Tg1. Sarà, come consuetudine, una puntata ricca di ospiti e di temi sempre molto apprezzati dal pubblico televisivo del pomeriggio del giorno di festa, tanto da fare di Domenica in made in Venier, il programma televisivo più visto di quella fascia oraria, anche con la concorrenza di Canale 5, tornata come detto a proporre una versione allungata di Domenica live.

Ma vediamo quali saranno gli ingredienti delle pietanze che Mara -da ottima cuoca quale è- servirà al suo amato pubblico. Assolutamente d’obbligo la partenza con l’aggiornamento relativo alla situazione sanitaria sull’epidemia da Covid-19 anche alla luce delle ultime notizie sulla campagna vaccinale in corso nel nostro paese, mentre i dati suoi ricoveri, anche in terapia intensiva e purtroppo sui decessi appaiano ancora troppo drammaticamente alti.

Ospiti in studio di Mara Venier per discutere di questo il direttore dell’Unità operativa di Pneumologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma Luca Richeldi, il Professor Bassetti e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Per il mondo del cinema (e della televisione) l’attore e comico romano Enrico Brignano e il protagonista di LOL su Amazon Fedez.

Per quel che riguarda il mondo della canzone in studio con Mara per una lunga chiacchierata fra pubblico e privato uno dei cantautori più prolifici del panorama musicale nostrano ovvero Enzo Ghinazzi, in arte Pupo (fortemente voluto da Mara dopo che era previsto già la scorsa puntata). Pupo lo abbiamo visto per tantissimi mesi fra i protagonisti del reality show di Canale 5 Grande fratello vip 5 insieme al suo amico Alfonso Signorini, da Mara si parlerà della sua lunghissima carriera artistica, ma anche della sua vita privata, già oggetto di alcune trasmissioni televisive, ne ricordiamo una su tutte Il funanbolo andata in onda sulla terza rete della televisione pubblica nel 2003. In particolare Enzo canterà un nuovo brano -molto toccante- che ha dedicato alla sua mamma, un pezzo davvero molto bello che va sentito.

Proseguiamo con la carrellata di ospiti della puntata numero trentuno di Domenica in con Rita Dalla Chiesa e Francesca Michielin. In studio poi immancabile l’attore e imitatore Vincenzo De Lucia che proporrà ancora una volta le sue esilaranti imitazioni.

L’appuntamento dunque resta fissato per domenica 11 aprile 2021, subito dopo il Tg1 delle 13:30 con Mara Venier per una nuova puntata di Domenica in, ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.