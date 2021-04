Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 4 aprile 2021

Partiamo come sempre nella nostra analisi del pomeriggio dalle ore 14 con la curva blu di Rai1 che è al comando con le prime battute di Domenica in a metà strada nella corsia che va dal 15 al 20% di share e con la curva verde dei Tg Regionali che tocca il 16% di share. Terminati i notiziari regionali della terza rete la curva di Domenica in sale fin verso il 21% di share. La curva arancione delle soap di Canale 5 si posiziona all’11% di share, mentre la curva verde del Tg3 è al 12% di share.

Con la partenza di Domenica live la curva arancione di Canale 5 sale fin verso il 16% di share durante un nero di Rai1, mentre la curva blu di Domenica in si posiziona subito sotto la soglia del 20% di share e con la curva rossa di Rai2 che tocca il 9% con la telecronaca diretta del Giro delle Fiandre di ciclismo. Nello spazio fra le 16 e le 17 la curva blu di Domenica in è nettamente prima fra il 15 ed il 20% di share, mentre la curva arancione di Domenica live è costantemente sotto la soglia del 15% di share.

Terminata Domenica in la curva arancione di Domenica live si porta al comando sulla linea del 15% di share, con la curva blu di Da noi a ruota libera che si posiziona a metà strada nel corridoio che va dal 10 al 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 che al terzo posto toccando il 9% di share. La sfida del preserale è vinta dalla curva blu dell’Eredità ce parte al 12% e chiude al 22% di share, seguita però da vicino dalla curva arancione di Avanti un altro.