Domenica in e gli ospiti della settima puntata

Sarà una puntata più corta quella di domenica prossima di Domenica in, lo storico contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 diretto e condotto da Mara Venier. La partenza resta fissata per le ore 14, subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1, ma la chiusura avverrà alle ore 16:15 circa, quando la linea passerà ad uno Speciale del Tg1 dedicato al G20 che si tiene a Roma, con il nostro primo ministro Mario Draghi padrone di casa. Ma torniamo dunque alla puntata del 31 ottobre di Domenica in ed essendo giorno di Halloween ad inizio puntata ci sarà un gruppo di bimbi che canterà e ballerà per festeggiare questo che è ormai è diventato un appuntamento di festa fisso anche alle nostre latitudini.

Poi ecco il momento del Dopo Ballando, con un talk incentrato sulla puntata numero tre di Ballando con le stelle, lo show diretto e condotto da Milly Carlucci andato in scena solo poche ore prima dalle frequenze di Rai1. Ospiti di questo talk saranno il giornalista sportivo e giurato del programma Ivan Zazzaroni, i componenti del cast Fabio Galante e Memo Remigi, l’opinionista semovente Alessandra Mussolini, il direttore del settimanale Novella 2000 Roberto Alessi e da Tale e quale show interverrà Alba Parietti. Per il mondo del cinema interverrà Marco Giallini che parlerà dell’ultimo film con Gigi Proietti, a cui ha partecipato, ovvero Io sono Babbo Natale.

Sempre per il mondo del cinema ospite di Mara il regista Gabriele Muccino, il cui ultimo lavoro è la nuova serie per Sky “A casa tutti bene, la serie” e sempre per il cinema in studio Ferzan Özpetek testimonal dell’AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, per la quale ha girato due bellissimi cortometraggi. Tutto questo e molto altro nella puntata -corta- numero sette di Domenica in, in onda dalle 14 alle 16:15 di domenica 31 ottobre dalle ore 14 con Mara Venier, naturalmente su Rai1.