Domenica in e gli ospiti della seconda puntata

Dopo i fuochi d’artificio della prima puntata torna domenica alle 14 su Rai1 l’appuntamento immancabile con la Domenica in targata Mara Venier. Un nuovo carico di ospiti e di amici che verranno a trovare Mara nello studio romano della Rai per tenere compagnia al pubblico fedele alla prima rete della televisione pubblica saranno della partita ed eccoci qui ad anticiparli in questo post che vuole essere come un menu da proporre ai nostri fedeli lettori.

Partiamo con anticiparvi che nella puntata numero due della nuova stagione di Domenica in ci sarà uno spazio Covid dedicato ai più piccini. Protagonisti di questo spazio saranno il professor Matteo Bassetti, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia che dialogheranno con due mamme vip, ovvero Serena Autieri ed Elisabetta Gregoraci.

Per il mondo della canzone ospite una vecchia amica di Mara e di Domenica in tornata in auge questa estate con il tormentone “Mille” ovvero Orietta Berti, come è noto prossima coach di The voice senior, che sarà travolta da tutta una serie di sorprese. In studio a Roma con Mara poi Teo Teocoli, pure lui vecchio amico di Mara e di Domenica in.

Ancora per il mondo delle sette note il cantautore toscano Marco Masini, fresco di compleanno avvenuto lo scorso 18 di settembre, mentre il mondo del cinema sarà rappresentato da Margherita Buy fra i protagonisti della nuova pellicola di Nanni Moretti “Tre piani”. La puntata numero due di Domenica in si arricchirà poi di un omaggio al grande Mario Merola, con presente in studio il figlio Francesco Merola ed altri amici che lo ricorderanno.

Questo per il momento il menu della puntata numero due di Domenica in con Mara Venier in onda subito dopo il Tg1 delle ore 13:30 di domenica 26 settembre naturalmente su Rai1.