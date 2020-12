Domenica in e gli ospiti della quattordicesima puntata

Torna puntuale su Rai1 l’appuntamento con il varietà principe della domenica pomeriggio della nostra televisione. Torna con la sua padrona di casa -insostituibile- Mara Venier. Anche nella quattordicesima puntata di Domenica in saranno tanti gli ospiti e gli argomenti che in diretta dagli studi Frizzi di Roma terranno compagnia all’affezionato pubblico che si sintonizza tutte le domeniche sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ospite di apertura della puntata numero quattordici di Domenica in del 13 dicembre 2020 sarà Andrea Bocelli, protagonista di una lunga intervista con Mara, ma anche di alcuni momenti musicali legati alla sua straordinaria carriera che lo ha portato ad essere ambasciatore italiano del bel canto in tutto il mondo. Presente nello studio di Domenica in anche la moglie del bravo cantante toscano.

In studio con Mara per il consueto spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria del Coronavirus la virologa Ilaria Capua, mentre il mondo del cinema sarà rappresentato dal regista Ferzan Özpetek. In studio poi con Mara il giornalista del Corriere della sera Aldo Cazzullo e poi un gradito ritorno sul piccolo schermo, arriva da Mara infatti la conduttrice televisiva Gabriella Carlucci, da molto tempo lontana dalla nostra televisione.

Ci sarà poi uno spazio dedicato a Ballando con le stelle con in studio uno dei suoi maggiori protagonisti, ovvero Paolo Conticini. Per lanciare il Telethon sarà in studio il Presidente della fondazione Luca Cordero Di Montezemolo con il giovane cantante malato di Sla Paolo Palumbo che abbiamo conosciuto a Sanremo 2020 e che ora ha fatto un pezzo con Achille Lauro dal titolo “Quella notte non cadrà” e che potete ascoltare e vedere qui di seguito grazie a Youtube.

Questi dunque gli ingredienti della puntata numero 14 di Domenica in, che andrà in onda dagli studi Frizzi di Roma, in diretta domenica 13 dicembre 2020 con Mara Venier.