12:49 Pasinelli, Direttore Generale Fondazione Telethon: “Sono ancora moltissime le malattie rare di cui non si ancora nulla e va messo a punto uno sforzo operativo, possibile solo grazie alla raccolta fondi. Il Covid ci permetterà di capire l’importanza di programmi di mettere a punto sistemi di ricerca, che ci hanno permesso ad esempio di avere già a disposizione un vaccino. Tutte le tecnologie e le terepie, ora utilizzate durante l’emergenza sanitaria, hanno avuto la possibilità di essere provate sul banco grazie alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Quest’anno è più facile chiedere per Telethon perché stiamo capendo che quello che poteva essere un problema di pochi è in realtà un problema di tutti.”

12:40 Di Montezemolo: “Sono trent’anni di Telethon e di collaborazione con la Rai, per questo voglio ringraziare il Presidente Foa, per tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto. Senza la Rai non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati di oggi. Se c’è una cosa che il Covid ha portato in primo piano, c’è l’importanza della ricerca: la ricerca è diventata addirittura una sfida fra nazioni. Trent’anni fa Telethon era nato con un obiettivo: dare una speranza alle famiglie che hanno bambini con malattie rare. Grazie a Telethon è stata realizzata la prima terapia antigenica con cellule stamininali, in collaborazione con il San Raffaele. Telethon ha investito in tutti questi anni oltre 55o milione, finanziando oltre 2700 progetti di ricerca, seguendo sempre la meritocrazia. “

12:35 Foa: “Io sono molto affezzionato a questo appuntamento perché dimostra quanto la Rai possa fare per una buona causa. Oggi il quadro è completamente diverso rispetto a un anno fa: è molto difficile raccogliere soldi in un momento di grave crisi economica. La ricerca però non può fermarsi e Telethon ha svolto un ruolo determinante nella lotta contro il Covid.” Assente l’Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini, la cui presenza era stata annunciata alla vigilia.

12:34 Inizia la conferenza stampa.

12:31 Prima dell’inzio ufficiale della conferenza stampa scambio di battute fra il Presidente Rai Marcello Foa e il Presidente della Fondazione Telethon Luca di Montezemolo, che gli chiede un colloquio dopo Natale. Foa accetta.

Sta per iniziare la conferenza stampa della trentunesima edizione della maratona televisiva della Fondazione Telethon, che partirà sulle reti Rai da sabato 12 dicembre. TvBlog seguirà in tempo reale l’evento, nel quale sono previsti gli interventi di Marcello Foa, presidente Rai, Fabrizio Salini, Amministratore Delegato Rai, Luca di Montezemolo, Presidente Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli, Direttore Generale Fondazione Telethon, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema, Marcello Ciannamea, Direttore Distribuzione Rai, Roberto Sergio, Diretto Rai Radio, Maria Sole Tognazzi, autrice e regista cortometraggio “Nato Raro” e Ivan Cotroneo, autore del cortometraggio “Nato Raro”.

MARATONA TELETHON: ECCO I VARI APPUNTAMENTI

La maratona televisiva di Telethon quest’anno partirà già sabato mattina, con tutti gli appuntamenti del daytime di Rai 1, UnoMattina in Famiglia e Buongiorno Benessere, trasformati in speciali dedicati alla fondazione e due spazi del tutto dedicati alla maratona, quello condotto da Giorgia Cardinaletti dalle 11:20 alle 12:25 dal titolo Telethon Sport – Telethon e lo Sport e quello che seguirà, ovvero Telethon – Nessuno si salva da solo, documentario guidato dalla narrazione di Cristiana Capotondi.

Nel pomeriggio poi appuntamento speciale anche per Italia Sì di Marco Liorni e per Il Filo Rosso, dove Paola Perego darà spazio alla maratona Telethon innanzitutto con un ricordo di Fabrizio Frizzi, storico padrone di casa della maratona televisiva, per poi coinvolgere nella trasmissione Paolo Belli e Javier Zanetti, come anticipato da cheTVfa.

Sabato 12 dicembre, poi, in prima serata su Rai 1, Festa di Natale – Una serata per Telethon, appuntamento condotto da Gigi D’Alessio, Serena Rossi, Rocio Munoz Morales e Paolo Belli. Numerosi gli ospiti annunciati già annunciati da Antonella Clerici, che negli ultimi anni aveva condotto lei stessa la serata, a Paola Cortellesi, Nek, Cristiana Capotondi, Flavio Insinna, Serena Bortone, Eleonora Daniele, Stefano Fresi, Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa, Raimondo Todaro, e molti altri.

La maratona Telethon proseguirà poi durante tutta la settimana, con nuovi appuntamenti a doc soprattutto nel fine settimana seguente, dove oltre a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, che si trasferirà direttamente all’Auditorium del Foro Italico nella giornata di venerdì 18 dicembre, in cui anche Rai 2 darà spazio alla maratona. Dalle 17:10 alle 18:00 a condurre lo spazio saranno Federico Quaranta e Arianna Ciampoli, mentre dalle 18:50 alle 19:40 rimarrà la Ciampoli alla conduzione, affiancata questa volta da Beppe Convertini.

Nell’ultima giornata di programmazione, quella di sabato 19 dicembre, dedicata numerosi saranno gli speciali su Rai 1, con un spazio mattutino di circa due ore, dalle 10:25 alle 12:30, con Lorena Bianchetti e Paolo Belli, un altro nel primo pomeriggio, che prenderà il posto di Linea Bianca, condotto da Alessandro Greco, Gigi & Ros e Vira Carbone, e l’ultimo, prima della serata conclusiva con lo speciale Soliti Ignoti, condotto da Eleonora Daniele, Arianna Ciampoli e Paolo Belli, che saranno in sostituzione di Italia Sì.