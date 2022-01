Domenica in e gli ospiti della diciottesima puntata

Puntuale torna l’appuntamento nel pomeriggio del giorno di festa con Domenica in, il programma della prima rete del Servizio pubblico radiotelevisivo che intrattiene il pubblico della televisione italiana condotto e diretto da Mara Venier. Vediamo dunque insieme, come d’abitudine, il menu della puntata di domenica 9 gennaio 2022 che la nostra zia Mara con la collaborazione del suo team ha preparato.

Si parte con uno spazio dedicato all’epidemia da Covid che sta tornando sempre più di attualità con il professor Francesco Vaia, il professor Luca Richeldi ed il professor Matteo Bassetti, insieme ad altri personaggi in collegamento.

Si prosegue con uno degli attori più amati della nostra televisione e del nostro cinema Luca Argentero, già habitué di Domenica in grazie all’amicizia che lo lega alla conduttrice e direttrice artistica della trasmissione Mara Venier. Luca parlerà anche dell’imminente ritorno in televisione della serie di successo di Rai Fiction DOC nelle tue mani, il cui ritorno su Rai1 è previsto da giovedì 13 gennaio 2022. Luca Argentero interpreta in quella fiction il dottor Andrea Fanti che in questa nuova serie dovrà fare i conti, insieme ai suoi colleghi, con la peggior pandemia degli ultimi anni, il terribile Covid.

Poi si inizia a parlare del Festival di Sanremo con un talk dal titolo “Tutti pazzi per Sanremo” con ospiti in studio Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Alba Parietti e l’ormai inamovibile e simpaticissimo Bobby Solo, in questo spazio torna il simpatico e bravo Pierpaolo Pretelli. Sempre parlando in qualche modo di Sanremo in studio da Mara la showgirl Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, per una lunga intervista a 360 gradi.

Ospite in studio di Mara Venier ci sarà poi il giornalista e direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio, già previsto due puntate fa, poi però come noto la diretta di quella puntata saltò per i noti motivi, che parlerà del suo ultimo libro “Indro, il 900″ dedicato al suo maestro Indro Montanelli, con il quale lavorò al Giornale nuovo di Milano, testata fondata proprio da Indro Montanelli e poi alla Voce.

Appuntamento dunque a tutto questo e molto altro domenica 9 gennaio 2022 a partire dalle ore 14 per la nuova puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier.