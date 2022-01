Domenica in e gli ospiti della diciannovesima puntata

Dopo la vittoria di domenica scorsa sul competitor di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, Domenica in è pronta a tornare sui teleschermi dei suoi affezionati telespettatori domenica 16 gennaio 2022 a partire, come sempre, dalle ore 14. Si tratta di una puntata ricca di ospiti, temi ed argomenti fra informazione ed intrattenimento. Siamo qui da queste colonne, come sempre, per darvi conto di ciò che verrà messo in tavola domenica pomeriggio da Mara Venier con l’amabile collaborazione del suo gruppo di lavoro.

Si parte subito dopo la sigla di coda del Tg1 delle ore 13:30 con un nuovo spazio di approfondimento legato alla terribile epidemia da Covid-19, che ora con la sua variante “Omicron” sta di nuovo provocando una quantità sempre più importante di contagi. Per parlare di questo, di vaccini e di come questa situazione potrebbe evolvere nelle prossime settimane, Mara ha chiamato a parlarne il Sottosegretario al Ministero della Salute ed amico di Domenica in Pierpaolo Sileri, quindi la Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano, quindi il cantante Albano Carrisi. In collegamento il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. In collegamento da Genova il Professor Matteo Bassetti e da Milano il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Il mondo del cinema e della fiction sarà rappresentato dall’attrice e cantante Serena Rossi, interprete della nuova fiction che sarà diffusa dalla Rete 1 “La sposa“. Ci sarà poi nel corso della nuova emissione di Domenica in il ricordo di un amico di tutti gli italiani, amanti del calcio in particolare, stiamo parlando del compianto Paolo Rossi che sarà ricordato dalla moglie Federica Cappelletti che ha scritto da poco un libro dal titolo “Per sempre noi due“. La figura dell’indimenticabile Pablito di Spagna ’82 sarà ricordata anche dall’ex direttore di Rai sport Marino Baroletti e dal compagno di squadra Antonio Cabrini.

Sarà poi la volta dell’imperdibile appuntamento con il talk “Tutti pazzi per Sanremo” dedicato alla marcia di avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo. Protagonisti di questo appuntamento televisivo saranno Alba Parietti, l’ex signorina buonasera Gabriella Farinon, quindi l’enciclopedia umana sull’argomento Marino Bartoletti. Sempre in questo spazio, ma per cantare le canzoni del Festival saranno in studio Albano, Bobby Solo e Fausto Leali.

Appuntamento dunque per tutto questo a domenica 16 gennaio 2022, subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1 per la puntata numero diciannove di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.