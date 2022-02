Che fine ha fatto Pierpaolo Pretelli? A chiederselo sono i telespettatori di Domenica In, programma dal quale da due settimane l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è sparito. L’ultima apparizione di Pretelli la domenica pomeriggio su Rai1 risale alla puntata speciale del 6 febbraio, realizzata al teatro Ariston di Sanremo, poche ore dopo la fine del Festival.

Nessuna traccia di Pretelli, invece, nei successivi appuntamenti di Domenica In, andati in onda il 13 e il 20 febbraio.

L’approdo di Pretelli a Domenica In si era concretizzato dopo la folgorazione artistica che colpì la Venier quando il giovane, nell’autunno scorso, era tra i protagonisti di Tale e quale show. Inizialmente destinato alla conduzione di un “gioco molto forte” (durato – prevedibilmente – pochissime puntate), poi spostato in uno spazio in cui veniva riproposto il Musichiere, Pretelli è stato infine retrocesso a corista/valletto del contenitore domenicale.

Il quesito è: Pierpaolo Pretelli tornerà già da domenica prossima nel salotto di Mara Venier oppure la sua avventura a Domenica In è ufficialmente arrivata al capolinea? La sensazione è che non si tratti di un addio definitivo, ma che le sue ospitate possano essersi irrimediabilmente diradate. Intanto, intervistato dal sito di Vanity Fair, Pretelli dice di sognare una vita alla Fiorello: