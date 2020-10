La puntata di oggi domenica 18 ottobre 2020 di Domenica in apre in maniera totalmente inedita. Non sarà infatti Mara Venier a dare il via all’appuntamento principe del pomeriggio televisivo italiano come consuetudine, ma un suo grande amico e collega. Sarà infatti Carlo Conti ad aprire la puntata odierna di Domenica in alle 14 sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ma come aprirà la puntata numero sei di Domenica in Carlo Conti? La aprirà “ospitando” la padrona di casa del programma Mara Venier. Per questa volta infatti si ribalteranno i ruoli e nella propria casa Mara verrà intervistata dall’amico Carlo, con cui condurrà a breve lo Zecchino d’oro su Rai1.

Sarà un momento molto bello non solo perchè si incontreranno due amici, ma anche perchè questa intervista sarà l’occasione di ripercorrere tutta la carriera di Mara Venier, il tutto in coincidenza del suo compleanno che il calendario fissa nella data di martedì 20 ottobre. Sarà quello di martedì un compleanno molto speciale, Mara infatti come è noto compirà 70 primavere.

Nel corso dell’intervista verranno mostrate fotografie, filmati e tanto altro in un percorso multimediale completamente segreto alla zia nazionale. L’intervista di Carlo Conti a Mara Venier dunque aprirà la puntata numero sei di Domenica in oggi alle 14 su Rai1 che ha dovuto subire dei cambiamenti in corso d’opera per quel che riguarda gli ospiti. In un primo tempo era prevista la partecipazione di Francesco Totti al programma (come è noto l’ex capitano della Roma e della Nazionale di calcio ha perso recentemente il padre ed ha annullato tutti i suoi impegni per il grave lutto che lo ha colpito) e di Ezio Greggio che non ci sarà per motivi personali.

Gli altri ospiti della puntata odierna di Domenica in saranno Antonella Clerici, Romina Power con il figlio Yari e Thea Crudi, quindi per l’attualità relativa all’emergenza Covid la Professoressa Ilaria Capua ed il consueto talk su Ballando con le stelle. Appuntamento dunque oggi alle 14 su Rai1 per questa puntata specialissima di Domenica in che si aprirà con una intervista a cuore aperto di Carlo Conti a Mara Venier in occasione del compleanno della regina della domenica pomeriggio di Rai1.