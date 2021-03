Domenica in a Sanremo nella ventiseiesima puntata

Torna l’appuntamento domenica 7 marzo su Rai1 con Domenica in, lo show principe del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. La puntata numero ventisei dello storico contenitore festivo della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo non sarà una puntata come tutte le altre, infatti come di tradizione il programma si trasferisce armi e bagagli a Sanremo per la classica puntata post-finale del Festival di Sanremo.

In collegamento diretto dal teatro Ariston della ridente cittadina ligure Mara Venier dirigerà il traffico presso il palcoscenico le cui luci del Festival si saranno spente solo qualche ora prima, dove un ingente plotone di cantanti protagonisti della più celebre e titolata gara canora nostrana, riproporranno il loro brano sanremese e saranno sottoposti ad un fuoco di fila di domande pungentissime dai giornalisti specializzati, che saranno li per stimolare discussioni, argomenti e anche perchè no polemiche, in un clima in cui i taralucci ed il vino verranno tenuti ben lontani.

Del resto è rimasto solo questo spazio all’interno di Domenica in per vedere i cantanti, solitamente riempiti di complimenti durante i vari programmi musicali e di intrattenimento, messi di fronte a delle domande, spesso anche scomode, rispetto ai loro lavori discografici e in particolare rispetto ai brani presentati al Festival di Sanremo. Una volta c’era pure l’indimenticato Dopofestival inventato da Pippo Baudo che faceva questo “sporco” lavoro, in cui c’erano questi botta e risposta fra cantanti e giornalisti.

Va aggiunto inoltre che la puntata di Domenica in del 7 marzo non partirà come consuetudine alle ore 14, ma inizierà alle ore 15:30 per lasciare spazio alla diretta del Tg1 della Santa Messa di Papa Francesco in occasione del suo viaggio in Iraq. L’appuntamento dunque con la puntata numero ventisei di Domenica in dal teatro Ariston di Sanremo è dalle ore 15:30 ed andrà avanti eccezionalmente fino alle ore 20 con la conduzione e direzione artistica di Mara Venier, per la dodicesima volta (record!) alla guida della puntata post sanremese di Domenica in ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.