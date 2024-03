Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 3 marzo 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1. Una puntata che vedrà fra i suoi ospiti, come anticipato da TvBlog, Barbara D’Urso. Ma vediamo ora tutti gli altri protagonisti del programma diretto e condotto da Mara Venier.

Barbara D’Urso da Mara Venier a Domenica in

Si parte dunque da Barbara D’Urso che ha scelto Mara Venier e Domenica in per tornare in video e riallacciare il rapporto con il suo pubblico, bruscamente interrotto al termine della scorsa stagione televisiva, per volontà dell’editore di Mediaset. In programma dunque una lunga intervista e chiacchierata fra Mara Venier e Barbara D’Urso, dove verranno toccati tutti i temi riguardanti gli aspetti professionali e personali dell’ex conduttrice del Grande fratello.

Luisa Ranieri per la nuova stagione della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” e Alessandro Cattelan

In studio poi, passando al cinema, anzi alla fiction televisiva, l’attrice Luisa Ranieri a poche ore dal ritorno in tv su Rai1 con una nuova serie, la terza, della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, in onda da lunedì 4 marzo su Rai1. In studio poi l’eterna promessa televisiva Alessandro Cattelan che parlerà di se stesso e del suo varietà di seconda serata di Rai2 Stasera c’è Cattelan, a cui si aggiungeranno alcune prime serate, sempre sulla seconda rete della Rai, a fine stagione.

Michele Guardì e il suo libro “La ciantona”

Spazio poi ad un monumento vivente del piccolo schermo italiano, ovvero al regista ed autore Michele Guardì, che avrà modo di parlare e di presentare al pubblico il suo libro “La ciantona“. Si tratta di un romanzo giallo di cui vi diamo qualche elemento tratto dalla sinossi del libro:

Nel paesino di Castroianni il tempo scorre lento e come senza strappi, senza cambiamenti. Tanto che quello che succede negli anni Cinquanta può facilmente sovrapporsi a quel che succede oggi. Soprattutto se un autore si mette a giocare con le vite dei suoi personaggi e le trame dei suoi romanzi, finendo con il confondere tutti i piani: i personaggi si mescolano, gli ambienti si ripetono, le trame si intrecciano. Tra strani omicidi che non trovano un colpevole; brigadieri e marescialli che – sempre per distrazione dell’autore – occupano a distanza di settant’anni ancora gli stessi uffici e non riescono a condurre le indagini in santa pace perché la scrivania è puntualmente occupata; tra testimoni reticenti, mogli che fingono, vicini che non hanno visto niente e misteri che si avvicendano, “La ciantona” – ovvero «il baccano» – ci si mostra davvero come un affresco caotico e colorato, dove molte voci si rincorrono e dove la realtà, da qualunque parte la si guardi, mima sempre e comunque una finzione.

Presenti in studio inoltre alcuni amici “a sorpresa” per omaggiare Michele Guardì in occasione dei settant’anni della televisione. Appuntamento dunque per la puntata numero venticinque di Domenica in per il 3 marzo a partire dalle ore 14 in diretta dagli studi Frizzi di Roma, il tutto diretto e condotto, come sempre, da Mara Venier.