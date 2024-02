Lei è da qualche mese lontano dal video, ma il rapporto con il suo pubblico non si era interrotto, avendo fatto una tournée teatrale in giro per l’Italia. Ora però il rapporto con il suo pubblico, quello squisitamente televisivo sta per riprendere. Secondo quanto apprendiamo infatti Barbara D’Urso sarà fra gli ospiti della prossima puntata di Domenica in.



Barbara d’Urso ospite a Domenica In

Per riprendere il contatto televisivo con i suoi telespettatori, rimasti orfani della sua presenza in tv dopo la sua dipartita, anche traumatica da Pomeriggio 5, Barbara ha scelto Mara Venier ed il pubblico famigliare della domenica pomeriggio di Rai1. Fra Mara e Barbara d’altronde esiste un antico rapporto di stima ed amicizia e l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non ha avuto dubbi quando le è stata prospettata la possibilità di tornare in tv.

Il primo step per un ritorno in Rai?

Mara e Barbara sono state, come diceva spesso il grande Maurizio Costanzo, più dirimpettaie televisive che vere competitor. Ora domenica 3 marzo 2024 ci sarà il ritorno in video di Barbara D’Urso a Domenica in dai teleschermi della Rai. Che possa essere questo il primo step di una collaborazione lunga e duratura con la televisione pubblica? Lo scopriremo nei prossimi mesi. D’altronde il rapporto con Mediaset si è interrotto cosi bruscamente e traumaticamente, che è impensabile possa riprendere, almeno a breve termine.

Per altro Pomeriggio 5 non è che stia facendo sfracelli in termini di ascolti con la nuova gestione di Myrta Merlino, ma questo è un altro discorso. Nel frattempo domenica da Mara Venier a Domenica in il ritorno in video di Barbara D’Urso.