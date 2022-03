Domenica in e gli ospiti della venticinquesima puntata

Domenica 6 marzo 2022 a partire dalle ore 14 subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 diretto da Monica Maggioni l’appuntamento è con la puntata numero venticinque di Domenica in, lo storico contenitore di Rai1 diretto e condotto da Mara Venier. Anche la puntata in onda dopodomani di Domenica in si dovrà aprire –obtorto collo– parlando della guerra in Ucraina. Cosi come è accaduto sette giorni prima, tutta la prima parte del programma sarà dedicata al conflitto scatenato dalla Russia contro l’Ucraina e in studio, come nella puntata numero ventiquattro di Domenica in ci saranno con Mara a parlare di quanto sta avvenendo a poca distanza dal nostro paese la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, il conduttore di Vita in diretta Alberto Matano e la corrispondente Rai Giovanna Botteri.

Dopo il break si torna in studio per passare all’intrattenimento che domenica vedrà ospite di zia Mara, fra gli altri, il cantautore romano Tommaso Paradiso. Leader del gruppo Thegiornalisti, con i quali ha fatto decine di pezzi di successo, Tommaso ha in uscita il suo primo album da solista dal titolo “Space Cowboy“. Un lavoro dove affiora la sua passione per il cinema (Sulle nuvole è suo primo film da regista) sopratutto quello western alla Sergio Leone per intenderci, in un clima ispirato ai favolosi anni ottanta, fra chitarre e batterie.

Per un incontro con Mara in un momento che si annuncia molto intenso ci sarà poi Red Canzian, reduce come noto da una difficile malattia. Red parlerà della sua malattia, del suo percorso di guarigione e anche della sua opera “Casanova opera pop” che ha debuttato lo scorso mese di febbraio a teatro. Per il mondo del cinema in studio con Mara ci saranno Marco Giallini e Giampaolo Morelli fra gli interpreti del film in uscita di Massimiliano Bruno C’era una volta il crimine.

In studio anche l’attrice Serena Autieri che parlerà del ritorno dal 10 di marzo e in scena fino al 27 al teatro Sistina di Roma della celebre commedia musicale di Garinei & Giovannini “Rugantino” che interpreterà insieme a Michele La Ginestra, Massimo Wertmuller, Edy Angelillo. Nel corso della puntata del 6 marzo con Mara un incontro molto toccante con Gemma Calabresi, la moglie del Commissario Luigi Calabresi ucciso dalle Brigate rosse, che da poco ha dato alle stampe il libro “La crepa e la luce” in cui racconta quel periodo buio della sua vita.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata numero 25 di Domenica in, a partire dalle ore 14 del 6 marzo con Mara Venier in diretta su Rai1.