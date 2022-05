Questa sera tutti in abito da sera dalle parti di Domenica in quando in diretta dagli studi Frizzi di Roma andrà in onda Domenica in show, l’appendice serale dell’appuntamento d’intrattenimento della domenica pomeriggio per le famiglie italiane. Un carico di ospiti e situazioni di pura evasione per passare tre ore di sano divertimento in compagnia di Mara Venier e di tutta la sua allegra brigata, rinforzata stasera da tanti amici che l’andranno a trovare e di cui vi abbiamo già parlato i giorni scorsi.

Neppure quarantotto ore dopo però una nuova puntata dello storico contenitore di zia Mara a partire dalle ore 14 sulla prima rete della Rai. Siamo in grado di anticiparvi alcuni dei protagonisti dell’appuntamento stagionale numero trentasette in onda domenica 29 maggio 2022. Lui il prossimo 30 di settembre compirà 72 anni e festeggerà nel contempo 55 anni di carriera. 55 anni sempre sulla corsia di sorpasso, ai vertici della discografia italiana e con l’affetto immutato dei suoi tantissimi fans, cresciuti insieme a lui.

Renato Zero sarà ospite della nuova puntata di Domenica in del prossimo 29 maggio. “Zerosettanta” si chiama il concerto live che Renato metterà scena nei prossimi mesi proprio per festeggiare questo suo importante traguardo anagrafico e professionale e lo farà attraverso cinque concerti evento davanti al suo pubblico. Gli appuntamenti saranno il 23, 24, 25, 30 settembre, a cui si aggiunge una nuova data che si è resa necessaria visto il sold out delle prime quattro, ovvero il primo di ottobre. Domenica pomeriggio dall’amica Mara sarà l’occasione per fare, oltre ad una lunga chiacchierata fra due amici, anche un percorso canoro attraverso il repertorio fatto di tante belle canzoni e di successo, nella fantastica carriera di un’icona del mondo della musica leggera italiana. Con Mara domenica racconterà ancora una volta “la favola sua“….

Si cambia poi completamente registro per parlarvi dell’altro ospite della prossima puntata di Domenica in, si tratta dello scrittore e saggista Roberto Saviano, di cui da non molto tempo è uscito un suo libro “Solo è il coraggio” dedicato alla memoria di Giovanni Falcone. Fra gli altri ospiti della puntata del 29 maggio di Domenica in segnaliamo anche Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio e con lei ci sarà anche Red Canzian per ricordare lo storico batterista dei Pooh. Si parlerà anche di cinema con i due protagonisti del film “Viaggio a sorpresa” ovvero Lino Banfi e Ron Moss.

Questi fra gli ospiti della puntata numero trentasette di Domenica in diretta e condotta come sempre da Mara Venier in onda dalle ore 14 del 29 maggio su Rai1.