Domenica in e gli ospiti della ventitreesima puntata

Domenica 20 febbraio a partire dalle ore 14 subito dopo l’edizione meridiana del Tg1 diretto da Monica Maggioni l’appuntamento è fissato con la ventitreesima puntata di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa ideato da Corrado ed ora diretto e condotto da Mara Venier. Ancora un carico di ospiti, di temi, di argomenti fra intrattenimento e riflessioni abilmente mixati da zia Mara che accoglierà nello studio romano dell’ex Dear persone e personaggi suoi amici e amici del programma più gettonato della domenica Rai.

Partiamo dunque subito con lo spazio gettonatissimo ed ormai imperdibile di Tutti pazzi per Sanremo e per questo segmento di Domenica in dal sapore delle sette note saranno in studio alcuni protagonisti della recente e sontuosa edizione del Festival di Sanremo targata Amadeus. Interviste singole con Massimo Ranieri, con Giusy Ferreri, con Aka7even e con Highsnob & Hu.

Lo studio di Domenica in ospiterà poi il campione di sci Gustavo Thoeni con il coro degli alpini e con tre sorprese che rispondono al nome di Jerry Calà, Ornella Muti e Francesco Moser e collegamento a sorpresa con i famigliari . Tornando al Festival di Sanremo ed in occasione dei 25 anni da Sanremo 1997 in studio Patty Pravo con Pino Strabioli ed esibizione della cantante con il pezzo di quell’edizione del Festival di Sanremo “E dimmi che non vuoi morire”.

Rimanendo sempre al mondo della canzone ospite della ventitreesima puntata di Domenica in Morgan che festeggerà Patty Pravo eseguendo al pianoforte “Pensiero stupendo” e “Non ti bastavo più”. Passando poi al mondo del cinema in studio con zia Mara Dario Argento con la figlia Asia parleranno -fra l’altro- del loro film “Occhiali neri”.

Puntata quindi particolarmente ricca quella di domenica 20 febbraio di Domenica in a partire dalle ore 14 subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1.