Domenica 5 febbraio 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo carico di ospiti, temi, argomenti e situazioni che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio della domenica.

Siamo qui per anticiparvi gli ospiti e gli argomenti che animeranno la ventiduesima puntata di Domenica in 2022-2023 che parte subito con l’argomento che tiene botta a pochi giorni dalla partenza dell’edizione numero 73 del Festival di Sanremo in partenza martedì nella prima serata di Rai1, in attesa della consueta puntata dello show del pomeriggio del giorno di festa in onda in diretta dal teatro Ariston subito dopo la finale del Festival.

Puntata quindi tutta dedicata alla musica e al Festival di Sanremo con un grande amarcord su quelle che sono state le edizioni passate della celebre manifestazione ligure. Quindi nel pomeriggio di Domenica in tanti ospiti e tante canzoni e tanti ricordi con alcuni dei protagonisti delle passate edizioni del Festival di Sanremo partendo da una delle band più celebri del panorama musicale nostrano, ovvero i New Trolls. La celebre band ligure debuttò al Festival di Sanremo nel 1969 con il brano “Io ho te“, cui seguì nel 1971 la partecipazione in coppia con il grande Sergio Endrigo con il brano “Una storia“.

Nello stesso anno i New Trolls diedero alle stampe quello che per molti è il loro capolavoro, ovvero l’album “Concerto grosso per i New Trolls“, poi ancora Sanremo nel 1985 con il pezzo scritto da Fabrizio De Andrè e Roberto Ferri “Faccia di cane” e nel 1988 con il brano “Cielo chiaro”. Tornano poi al Festival qualche anno dopo, precisamente nel 1992 con “Quelli come noi” e poi con Umberto Bindi nel brano scritto da Renato Zero “Letti”. Uno dei loro brani più belli sicuramente è “Quella carezza della sera” che volentieri riascoltiamo insieme:

Gli altri ospiti musicali sanremesi saranno Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, Francesca Alotta, i Jalisse, Oliver Skardy che ricordiamo nei “Pitura Freska” cantare “Papa Nero” nel Festival di Sanremo 1997. Sarà poi presente ancora una volta il fantasista Pierpaolo Pretelli che imiterà il cantante Irama. Opinionisti di questo spazio saranno Marino Bartoletti, Pino Strabioli e il grande Adriano Aragozzini.

In una puntata come detto totalmente musicale, trova posto anche una bella e lunga intervista alla moglie di Mino Reitano, Patrizia Reitano . Una lunga chiacchierata con zia Mara per parlare del marito Mino Reitano, di lei stessa, della sua famiglia, in un clima intimo e famigliare come sono le interviste di Mara sanno creare.

Appuntamento a tutto questo e molto altro allora nella puntata numero ventuno di Domenica in, condotta e diretta come sempre da Mara Venier e in onda puntualissima in diretta da Roma il prossimo 5 febbraio 2023 dalle ore 14, naturalmente sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.