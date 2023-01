Domenica 22 gennaio 2023 alle ore 14 su Rai1 puntualissimo è l’appuntamento con una nuova puntata di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. Un nuovo carico di ospiti, argomenti e situazioni che faranno compagnia al pubblico affezionatissimo a questo tradizionale programma che tiene compagnia agli italiani da moltissimi anni. Quella che ci stiamo lasciando alle spalle è stata una settimana piena di notizie e fra di esse la scomparsa della grande attrice Gina Lollobrigida è quella che più interessato il mondo dello spettacolo italiano. Lei icona del cinema, insieme a Sophia Loren e personaggio che ha popolato le pagine delle riviste di spettacolo fino ai suoi ultimi anni.

Domenica in e Mara Venier in particolare spesso ha avuto ospite Gina Lollobrigida per raccontare la sua fortunatissima storia nel mondo del cinema, ma anche i suoi ultimi accadimenti, molto meno felici, riguardanti la sua contrastata vita privata. Mara da buona amica di Gina, l’ha voluta ospite del suo programma per farle raccontare in prima persona la sua verità, che quindi conosce molto bene ed il suo recente intervento alla Vita in diretta contro il modo di vedere le cose di persone che in realtà non la conoscevano bene, è la dimostrazione proprio del suo sentimento per l’attrice di Pane, amore e fantasia.

Sarà dedicato dunque proprio a Gina Lollobrigida e al suo ricordo tutta la prima parte della puntata del 22 gennaio 2023 di Domenica in con un talk in cui si parlerà della straordinaria carriera professionale di una delle ultime dive del cinema italiano. Ma la partenza della puntata sarà tutta per un faccia a faccia fra Mara e Andrea Piazzolla, la persona che è stata più vicina a Gina in tutti questi anni. Poi sarà in studio Antonio Ingroia, avvocato di Gina, quindi il cardiologo dell’attrice Francesco Ruggiero.

Poi il talk sul Festival di Sanremo con gli opinionisti Marino Bartoletti e Francesca Barra, quindi tornano dopo il successo di settimana scorsa Bobby Solo e Gigliola Cinquetti con Mal. Poi sempre per parlare e cantare di Sanremo i Jalisse, Francesca Alotta, in un gran bel clima di amarcord della celebre kermesse ligure. Poi una lunga e importante intervista a Franca Gandolfi, la moglie del grande Domenico Modugno, in un faccia a faccia di grande impatto emotivo, lei sempre lontana dal piccolo schermo ha scelto proprio Mara per raccontarsi e raccontare il grande Mimmo nazionale. Ascoltiamolo in una delle sue più belle canzoni: “Meraviglioso” :

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro alla ventesima puntata di Domenica in, a partire dalle ore 14 del 22 gennaio 2023 su Rai1, il tutto diretto e condotto da Mara Venier.