Gina Lollobrigida, è scontro tra Mara Venier e Marisela Federici a La Vita in diretta: “Mi fa orrore il tuo cinismo” (video)

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Vita in diretta, in onda, stasera, giovedì 19 gennaio 2023, a poche ore dai funerali, Alberto Matano ha dedicato ampio spazio a Gina Lollobrigida. Tra gli ospiti, oltre a Giovanna Ralli, Marisela Federici che, durante la diretta, ha definito ‘situazione tragicomica’, il legame intercorso, in tutti questi anni, tra l’attrice e l’assistente Andrea Piazzolla.

Mara Venier, amica della ‘Bersagliera’ del cinema (che ha ospitato, spesso, nelle sue trasmissioni), è intervenuta telefonicamente scontrandosi con la contessa venezuelana:

Venier: “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, noi l’abbiamo vissuta per tanti anni, abbiamo vissuto il dolore. Da me, nell’ultima intervista dice: ‘Vorrei morire in pace’…

Federici: “Non piangere”

Venier: “Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo”

Federici: “Ti ringrazio per l’onore, ma purtroppo ognuno ha un modo di vedere la verità”

Venier: “Non è la tua la verità, tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, di dolore, di sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni?. Ti trovo una donna molto cinica in questa situazione”

Federici: “Ma io non capisco perché ti devi agitare così tanto. Stare vicina a una persona è diverso da avere una persona in Tv. io ero vicina a te alle cene in cui Gina ti raccontava la sua intimità…

Venier: “Ma cosa stai dicendo? Ma tu non c’eri… io vi saluto, ciao a tutti”.

Dopo la doverosa precisione, la conduttrice non ha voluto ulteriormente replicare alle dichiarazioni della nobildonna.