Domenica 9 aprile 2023, giorno di Pasqua, l’appuntamento è con la trentesima puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo carico di ospiti, temi che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio del giorno di Pasqua, rigorosamente in diretta.

Essendo giorno di Pasqua, immancabili, saranno le classiche uova di cioccolato tipiche di questa ricorrenza. In studio da zia Mara per confezionarle e mostrarle due super professionisti del settore, ovvero i maestri pasticcieri Ernst e Frau Knam, insieme ad un fantastico coro di bimbi che renderanno ancora più festoso questo momento del programma dedicato alla Pasqua di Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Per impreziosire ancora di più la diretta di domenica pomeriggio un carico di ospiti a partire dal comico ed attore Enrico Brignano insieme alla moglie Flora Canto.

I due oltre a divertire il pubblico in studio e quello davanti ai televisori faranno una lunga intervista con Mara, in cui si parlerà della loro vita professionale, ma anche di quella matrimoniale. Ancora una attrice fra le più amate di sempre del nostro cinema, oltre che conduttrice televisiva di tanti programmi Rai, a partire dal primo Mixer, Sandra Milo. Ogni festa che si rispetti poi necessita, televisivamente parlando, di un prestigiatore e Mara ha chiamato per la puntata pasquale di Domenica in il migliore, ovvero il grande Silvan, che proporrà dei numeri di grande magia, come solo lui sa fare, insieme ad un folto gruppo di bambini, che cercheranno di carpirne i segreti.

In studio poi da zia Mara l’eclettico Morgan che presenterà insieme al suo partner televisivo Pino Strabioli il nuovo programma di seconda serata di Rai2 Stramorgan. Nel corso di questo momento, oltre a parlare del suo nuovo impegno televisivo, Morgan non mancherà di esibirsi intonando il brano “Il senso delle cose” e al termine spazio anche ad un quiz musicale.

Lui venerdì prossimo torna su Rai1 con una nuova edizione di Ci vuole un fiore, varietà di due emissioni nel venerdì sera di Rai1, il lui di cui parliamo è il cantautore Francesco Gabbani che oltre a lanciare il suo spettacolo musicale, si esibirà in diretta da studio nel suo nuovo singolo “L’abitudine“.

Chiude il pomeriggio di Pasqua della trentesima puntata di Domenica in 2022-2023 un colloquio con Padre Enzo Fortunato che parlerà di Papa Francesco presentando il libro “Processo a Francesco”. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro con la diretta della puntata di Pasqua 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.