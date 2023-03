Bugo ancora contro Morgan: “Hai bisogno del politichetto di turno che ti dà il programmino sulla Rai”

La guerra infinita. Bugo si è parecchio inalberato dopo l’intervista in cui Morgan ha detto ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera di essere stato bullizzato e mobbizzato dal collega ai tempi del Festival di Sanremo 2020, quando Bugo lo lasciò sul palco dell’Ariston durante l’esecuzione di Sincero.

Così Cristian Bugatti è passato all’attacco di Marco Castoldi nelle sue Instagram Stories, dicendo che non sarà mai un cantante, che non combina nulla da vent’anni e che ha bisogno del politico di turno per avere il suo programma in tv, in modo tale da essere contento. Il riferimento in quest’ultimo caso è alla trasmissione musicale che l’ex leader dei Bluvertigo condurrà ad aprile al fianco di Pino Strabioli.

Ma ecco cosa ha dichiarato il cantante indie:

“Uei Morganetto, chi si rivede, eh? Sai, c’è stata anche la pandemia. Per tre anni non mi andava di parlare dei c…i nostri tra me e te, rispondere alle tue st… che ogni giorno dicevi. C’era la pandemia, la gente moriva, perché dovevo alimentare una polemica mentre la gente moriva? Ma a te che te ne frega della gente che muore, no? A te che te ne frega della mascherina, artistoide? E invece mi dicono che la settimana scorsa, ancora, fai interviste, mi citi perché vuoi il titolone, se no non te lo danno, non ti c..a più nessuno. L’unico che ti c..a è il politico di turno. Questo ormai fai: hai bisogno del politichetto di turno, sgorbietto, che ti dà il programmino sulla Rai, così sei contento“.

Successivamente, il Bugatti avvelenato stronca il percorso artistico del cantautore, che termina con l’invito a non parlare mai più di lui nelle interviste:

“Tanto lo sappiamo che come compositore son 20 anni che non fai un ca..o, non sei mai stato un cantautore, avresti sempre voluto essere un cantautore, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me, non sei cantautore, non lo sei mai stato. Allora sei diventato questa specie di storico della musica, storico di corte, compositore di corte, pensi di affabulare la gente con le tue ca….e, mezze inventate, mezze buttate lì. Ti rimane quello, va bene dai, te lo concedo: sei talmente involuto che almeno questo te lo posso concedere. Però basta parlare di me nelle interviste, in televisione“.

Ma l’artista sembra non fermarsi più:

“Ora la pandemia è finita e ora ti rispondo. Dicevo: hai rotto. Cos’è che hai detto, che ti ho bullizzato? Ancora con questa storia? Ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Di che figura di m…a hai fatto e fai da 20 anni? Non ti resta che fare interviste e parlare di me così almeno c’hai l’articolo, c’hai il titolo. Hai bisogno del politico che ti dà il programmino. Come si chiama il programma che adesso vai a fare? “Strascemo” (il riferimento è a StraMorgan, titolo provvisorio del programma, ndr)? Basta fare il mio nome”.

La chiusura è altrettanto al veleno:

“Volevo ricordarti un’altra cosa: guarda che tu non sei Sergio Endrigo eh: non sarai mai un cantautore“.

In questi tre anni in realtà i due cantanti non hanno mai smesso di attaccarsi. L’anno successivo alla loro partecipazione alla kermesse canora in Riviera entrambi ritentarono l’accesso da separati. Alla fine Bugo venne ammesso con E invece sì, mentre Morgan no. Quest’ultimo così andò su tutte le furie quando venne a sapere che l’ex amico era stato selezionato, pubblicando le chat in cui insultava il conduttore Amadeus e venendo estromesso dalla serata finale di Sanremo Giovani di cui era giudice.