Sarà Rai 2 a ospitare il nuovo programma di Morgan. Lo show musicale andrà in onda a partire da aprile, con l’artista milanese che trasmetterà dalla sede Rai di Torino.

Confermate quindi le anticipazioni che nelle settimane scorse Vittorio Sgarbi aveva rilasciato all’agenzia Adnkronos: “Sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito”, spiegò il Sottosegretario alla Cultura.

In tal senso, possiamo precisare che la collocazione sarà quella della seconda serata. Il cantiere è ufficialmente partito in settimana, con la scenografia che sta prendendo gradualmente forma.

Da capire come sarà formato il cast dello spettacolo. Tra le ipotesi più quotate ci sarebbe il coinvolgimento di Pino Strabioli, che affiancherebbe il cantante facendo da narratore e collante dei vari momenti televisivi.

Lo stesso Strabioli aveva iniziato da poco a lavorare alla nuova edizione di S’è fatta notte, progetto purtroppo archiviato in seguito all’improvvisa morte di Maurizio Costanzo.

Tornando a Morgan, per lui si tratterà di un ritorno su Rai 2 dove nel 2019 condusse Freddie – Morgan racconta i Queen e Ziggy – Morgan presenta David Bowie. Lo stesso anno, inoltre, entrò nel team di giudici di The Voice of Italy.