Domenica 11 dicembre 2022 subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1, l’appuntamento è con la tredicesima puntata di Domenica in , lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. Anche questa settimana il programma diretto e condotto da zia Mara terminerà alle 15:30 stavolta non per dare la linea ai Mondiali di calcio, ma per darla all’Eurovision junior che si tiene in Armenia ed in cui il nostro paese gareggia con la canzone “Bla bla bla” cantata da Chanel Dilecta. Ma veniamo ora al menu della puntata numero tredici di Domenica in.

Si parte con un lungo blocco con protagonisti Andrea, Matteo e Virginia Bocelli che navigheranno insieme a zia Mara in un percorso fatto di parole e di musica e la musica sarà quella natalizia tratta dal loro ultimo album dal titolo “A family Christmas” in cui il patriarca Andrea canta insieme a Matteo e alla piccola Virginia le melodie più belle del Natale.

Per altro la famiglia Bocelli è protagonista di un cartone animato dei Simpson, un cortometraggio dal titolo “The Simpsons meet the Bocellis in ‘Feliz Navidad’” disponibile in esclusiva su Disney+ dal prossimo 15 dicembre. Nell’episodio dedicato al Natale, Homer sorprende Marge con il regalo perfetto: un’esibizione della superstar dell’opera italiana Andrea Bocelli che canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme a Matteo e alla piccola Virginia.

La puntata di domenica prosegue poi con una intervista di Mara con Drusilla Foer che torna lunedì 12 dicembre su Rete 2 alle 19:50 con il suo Almanacco di Drusilla, riveduto e corretto in una nuova scintillante e sfavillante edizione. Spazio poi alla musica con Shel Shapiro che canterà il bel brano “Troppa realtà“.

Quindi ospite di Mara Sal Da Vinci con la sua Masaniello Revolution. Chiude poi, sempre per il mondo delle sette note, un caro amico di Mara, ovvero Fabrizio Moro che ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Senza di te“.

Appuntamento dunque per la tredicesima puntata di Domenica in all’11 dicembre a partire dalle ore 14 come sempre il tutto diretto e condotto da Mara Venier su Rai1.