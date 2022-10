Sembra ieri quando è partita l’edizione 2022-2023 di Domenica in e siamo già qui a parlare della quinta puntata del popolare programma d’intrattenimento del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. Già perchè domenica sarà il 9 di ottobre e puntualissima alle ore 14 si affaccerà dai teleschermi del primo canale della televisione pubblica il sorriso di zia Mara, pronta a regalare al suo affezionato pubblico ancora una volta tre ore e mezza di intrattenimento, mixato a momenti di riflessione sui temi della nostra società, fra cronaca ed attualità, il tutto nello stile fortemente personale e pieno di empatia che solo Mara Venier sa declinare in video.

Eccoci dunque ad anticiparvi temi, ospiti ed argomenti della quinta puntata di Domenica in 2022-2023. Si parte alla grande con la musica leggera con Biagio Antonacci, fra i protagonisti del nostro panorama musicale, autore di molte canzoni di successo. Il buon Biagio, piuttosto restio a farsi intervistar in tv, sarà protagonista di una lunga intervista condotta da Mara Venier, inframmezzata naturalmente da alcune sue canzoni, fra le più conosciute, ma non solo, eseguite in diretta nello studio di Domenica in.

Poi direttamente dalla prima puntata di Ballando con le stelle, in partenza la sera prima, 8 ottobre, subito dopo il Tg1 delle 20 su Rai1, ospite di zia Mara uno degli elementi più in vista del cast di concorrenti dell’edizione 2022 del varietà del sabato sera diretto e condotto da Milly Carlucci, parliamo di Gabriel Garko. Direttamente dal dorato mondo del cinema arriverà poi l’attore Pierfrancesco Favino, protagonista del film di Mario Martone “Nostalgia”, pellicola questa che è stata scelta per rappresentare l’Italia agli Oscar 2023 nella sezione miglior film internazionale.

Si passa poi al mondo della comicità con un vecchio amico di Mara e di Domenica in, ovvero l’attore comico Andrea Roncato, quindi per tornare al mondo della musica ospite della quinta puntata di Domenica in Morgan. Questo e naturalmente altro nella quinta puntata di Domenica in, prevista come sempre a partire dalle ore 14 su Rai1 in diretta dagli studi Frizzi di Roma, condotta e diretta da Mara Venier.