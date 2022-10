Mancano oramai solo pochi giorni alla prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle e i protagonisti in campo di questo spettacolo di varietà, ovvero i concorrenti in gara per vincere la coppa del campione 2022 di questo show, sono ormai in pieno allenamento con i rispettivi maestri. Milly Carlucci ed il suo team stanno preparando e definendo gli ultimi dettagli di questo debutto che sta per essere presentato proprio in questi minuti in una conferenza stampa e proprio a margine di essa, un novello signor Spock, con tanto di orecchie appuntite pronte a captare ogni minimo bisbiglio, ci ha informato di un dettaglio proprio riguardante la prima emissione di questa trasmissione.

Dettaglio che però dettaglio non è perchè si tratta del nome del primo ballerino per una notte, ovvero di quella celebrità che attraverso la sua performance aggiungerà punti alla coppia del cast che guadagnerà punteggio utile per scalare la classifica di fine puntata della prima emissione di Ballando con le stelle 2022. Per la prima puntata di questo show Milly Carlucci ha chiamato una amica, la moglie cioè di un suo grande amico: Carlotta Mantovan.

Sarà infatti la moglie del compianto Fabrizio Frizzi ad esibirsi nel ruolo di ballerina per una notte della prima puntata di Ballando con le stelle 2022. Dicevamo Milly grande amica di Fabrizio, con lui infatti ha condiviso la conduzione di uno dei varietà più di successo della prima rete della Rai, campione di ascolti del sabato sera della prima rete e trasmissione anche abbinata per un certo periodo alla lotteria Italia, ovvero Scommettiamo che.

Carlotta Mantovan sarà dunque la prima ballerina per una notte di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, la cui prima puntata, come notissimo, è prevista sabato 8 ottobre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1, programma naturalmente diretto e condotto da Milly Carlucci.