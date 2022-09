Si scaldano i motori presso i box di via Nomentana in Roma per la quarta puntata di Domenica in, il varietà principe del pomeriggio festivo di Rai1 condotto e diretto come sempre da Mara Venier. La zia degli italiani, insieme al suo fantastico team di autori e collaboratori, sta preparando il menu della quarta emissione dello storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa inventato da Corrado. Qui come d’abitudine vediamo le portate che Mara sta preparando per il suo appuntamento domenicale sotto forma di ospiti, temi, argomenti e momenti d’intrattenimento.

Partiamo dalla presenza in studio di Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine, protagoniste di una serie di sorprese che zia Mara ha preparato per loro. Fresca di elezione fra le fila di Forza Italia la neo deputata Rita Dalla Chiesa sarà protagonista di una lunga intervista con Mara. Fra gli ospiti della quarta puntata di Domenica in anche il filosofo e scrittore Stefano Zecchi, che ebbe un vivace scambio di vedute con Mara in una puntata di tre anni fa di Domenica in ed il vice direttore del Corriere della sera Aldo Cazzullo, conduttore su La7 di Una giornata particolare e autore del libro Mussolini il capobanda.

A questo proposito durante questo spazio si parlerà anche di un film con protagonista la conduttrice di Domenica in Mara Venier, film del 1973 dal titolo Diario di un italiano, tratto dal racconto “Vanda” di Vasco Pratolini. Nella pellicola drammatica Mara interpreta proprio Vanda, una ebrea, alle prese con una storia d’amore impossibile per l’epoca con il tipografo Valerio, interpretato dal cantante Donatello, nella Firenze del 1938, quando da poco erano entrate in vigore le reggi razziali volute dal regime fascista.

Per il mondo del cinema ospiti di zia Mara Asia Argento e Serena Rossi, quest’ultima che torna in onda proprio domenica sera sulla Rete 1 con la nuova stagione della fiction Mina Settembre. Appuntamento a tutto questo e molto altro per la puntata numero quattro di Domenica in 2022-2023, prevista per domenica prossima 2 ottobre a partire dalle ore 14 naturalmente su Rai1 e naturalmente condotta e diretta da Mara Venier.