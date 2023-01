L’Epifania tutte le feste si porta via, recita un vecchio adagio, ma quest’anno, complice il calendario, l’ultima festa coincide con la domenica 8 gennaio 2023, visto che la Befana è stata di venerdì, quindi con un fine settimana attaccato. E’ dunque domenica l’ultimo giorno festivo di queste vacanze natalizie 2022-2023 e come accade sempre, la domenica coincide con il programma d’intrattenimento più celebre e più longevo del piccolo schermo Domenica in, condotto, da ormai tante edizioni da Mara Venier, la zia degli italiani e la signora della domenica.

Per domenica 8 gennaio 2023, per chiudere degnamente le festività natalizie, zia Mara ha preparato per il suo affezionato pubblico, dopo il grande risultato di ascolti della domenica precedente, un menu davvero pieno di portate da leccarsi i baffi e che noi, come d’abitudine, abbiamo il piacere di anticipare ai nostri cari lettori. Si parte da uno dei volti più famosi di Mediaset e conduttore insieme ad Enzo Iacchetti di Striscia la notizia, ovvero Ezio Greggio.

Greggio sarà protagonista di una lunga chiacchierata con zia Mara a cuore aperto. Poi per il mondo dl cinema ospite di Mara Antonio Albanese per il film “Grazie ragazzi” diretto da Riccardo Milani, pure lui presente in studio. Quindi per parlare della miniserie in arrivo su Rai1 “Il nostro generale” dedicata alla figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa l’interprete Sergio Castellitto e la figlia del generale ucciso dalla mafia, Rita Dalla Chiesa.

Quindi ospite di zia Mara l’attrice Luisa Ranieri, che proprio la sera stessa debutterà su Rai1 con la prima puntata della seconda stagione di Lolita Lobosco. Quindi per la musica il gruppo dei Boomdabash, quindi Rocio Morales. Appuntamento dunque a tutto questo e molto altro a domenica 8 gennaio 2023 per la diciassettesima puntata di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.