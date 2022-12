Domenica 4 dicembre 2022 subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1, edizione in cui Amadeus lancerà la lista dei Big del prossimo Festival di Sanremo, l’appuntamento è con la dodicesima puntata di Domenica in , lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. Dopo lo stop forzato della settimana scorsa in cui Rai1 ha dato spazio a due telecronache dirette di due partite di calcio per il Campionato mondiale per nazioni in corso di svolgimento in Qatar, è tempo per la zia degli italiani di tornare in onda con una nuova puntata di questo programma che tiene compagnia agli italiani da oltre quarant’anni.

Per la verità anche domenica 4 dicembre Rai1 trasmetterà una partita di calcio dei Mondiali, per l’esattezza un match relativo agli ottavi di finale del torneo più importante di categoria, ma Domenica in avrà tempo comunque di tenere compagnia al proprio affezionato pubblico per circa un’ora e mezza. Il programma diretto e condotto da Mara Venier occuperà il palinsesto di Rai1 dalle ore 14 e fino alle ore 15:30, quando la linea andrà appunto agli ottavi di finale del Campionato mondiale di calcio Qatar 2022.

Eccoci dunque qui a darvi conto del menu della puntata “short” di Domenica in e partiamo dal talk su Ballando con le stelle, giunto ormai alla sua seconda semifinale. Ospiti per parlare di questo programma Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli, Carolyn Smith, quindi fra i protagonisti della pista da ballo di Milly Carlucci l’iper colorata Ema Stokholma e il bel timidone Alex Di Giorgio. In studio con Mara ancora una volta Cristiano Malgioglio, che 48 ore prima aveva vestito i panni di ballerino per una notte insieme a Sara Simeoni e a Zeman a Ballando con le stelle.

Per l’angolo del cinema ospite di Mara Venier Claudio Bisio per parlare della pellicola “Vicini di casa“. Insieme al conduttore di “Zelig” per parlare di questa pellicola saranno in studio pure Vittoria Puccini e Vinicio Marchionni. Sempre per il mondo della celluloide ospite della dodicesima puntata di Domenica in 2022-2023 anche Michele Placido con Angelica Kazankova per parlare del film “Orlando”.

Per la musica ospite un vecchio e caro amico di Mara, ovvero Shel Shapiro che canterà il pezzo “Troppa realtà” e Irama che presenterà il suo nuovo singolo “Alì”. Appuntamento dunque per la dodicesima puntata di Domenica in a domenica 4 dicembre a partire dalle ore 14 e fino alle 15:30 con Mara Venier e naturalmente su Rai1.