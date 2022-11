Domenica 13 novembre 2022 a partire dalle ore 14 in punto subito dopo l’edizione meridiana del Tg1 di Monica Maggioni, l’appuntamento è con una nuova puntata della stagione 2022-2023 di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. Anche per questa nuova puntata, la decima di questo ciclo di Domenica in, zia Mara sta preparando un nuovo carico di ospiti, temi, discussioni fra intrattenimento e vita vissuta, per tenere compagnia al suo sempre numeroso ed affezionato pubblico.

Partiamo dunque con le nostre consuete anticipazioni con il talk dedicato allo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1, Ballando con le stelle. Appuntamento dunque a Domenica in per il “dopo Ballando” con in studio alcuni dei protagonisti della pista da ballo più celebre della televisione italiana. Con Mara per parlare della puntata appena terminata di Ballando con le stelle Giampiero Mughini, Paola Barale e Rosanna Banfi. Direttamente dallo show di Rai1 anche la ballerina per una notte Giovanna Ralli e ancora nel ruolo di opinionisti confermati Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra.

Sempre direttamente da Ballando con le stelle per una intervista a tutto cuore Rosanna Banfi insieme al suo celebre papà Lino Banfi. Per palare del suo libro “Dolce e crudele” in studio a Domenica in per una lunga intervista Anthony Delon, in cui si parlerà anche del famoso padre di Anthony, ovvero Alain Delon e della mamma Nathalie, scomparsa ad inizio 2021.

Il mondo del cinema sarà rappresentato dall’attore Marco Giallini, che parlerà della sua ultima fatica “Il principe di Roma“, quindi in studio con Mara ci saranno Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, regista ed interprete della miniserie in arrivo su Rai1 domenica sera “Esterno notte” dedicata al rapimento e all’uccisione del grande statista democristiano Aldo Moro. Quindi per la musica in studio Franco Ricciardi che lancerà il suo nuovo singolo “Je” e Marina Occhiena.

Appuntamento per tutto questo e molto altro a domenica 13 novembre a partire dalle ore 14 con la decima puntata di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.