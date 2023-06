Domenica 4 giugno 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo con tanti ospiti e tanti temi che tengono compagnia al pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio del settimo giorno della settimana.

Si parte con lo spettacolo e con due personaggi, un’attore e un cantante, che si sono uniti per un tour. Si tratta del comico Giorgio Panariello e del cantautore Marco Masini. Il titolo dello spettacolo che porteranno in giro per l’Italia è “Panariello VS Masini, lo strano incontro”. Si tratta appunto -come dice la locandina dello spettacolo- dell’incontro fra due amici che non hanno niente in comune. Se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.

Torna poi da zia Mara per una chiacchierata il comico pugliese Teo Teocoli. Per il mondo della canzone è la volta domenica prossima di Elettra Lamborghini, che presenterà il suo nuovo lavoro “Elettraton“. In studio poi con Mara Venier per una lunga intervista l’attrice e cantante friulana Miranda Martino. Si torna poi alla musica con il figlio di Domenico Modugno, Massimo Modugno.

Per il cinema poi con Mara in studio a Roma nella nuova puntata di Domenica in il regista Marco Bellocchio. Bellocchio sarà in studio insieme al piccolo Enea Sala per parlare del suo ultimo e bellissimo film dal titolo “Rapito“. La pellicola è stata presentata, con grandi consensi, all’ultimo Festival del cinema di Cannes. Si chiude poi ancora con la musica e con il cantante Bruno Venturini.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata del 4 giugno 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.