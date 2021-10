Domenica in e gli ospiti della sesta puntata

Puntuale come un orologio svizzero domenica 24 ottobre alle ore 14 torna l’appuntamento irrinunciabile per tanti italiani con Mara Venier e la sua Domenica in, che anche in questo pomeriggio del giorno di festa ha apparecchiato per il suo affezionato pubblico una tavola riccamente imbandita fatta di intrattenimento giochi e tanto altro.

In maniera altrettanto puntale siamo qui in questo spazio di TvBlog ad anticiparvi le portate che Mara, da grande cuoca qual è, servirà ai suoi amici telespettatori. La partenza è d’obbligo ed è con il Dopo Ballando con le stelle. Commenti, interviste, dietro le quinte, polemiche, ma non solo quelle, riguardanti la puntata di Ballando con le stelle, la numero due, terminata solo qualche ora prima. In questo spazio ospiti di Mara alcuni dei protagonisti del programma diretto e condotto da Milly Carlucci.

Fra gli altri vi anticipiamo in questo spazio le presenze di Arisa, Federico Fashion Style, Alessandra Mussolini, Pierluigi Diaco, Guillermo Mariotto e il direttore di “Novella 2000“ Roberto Alessi. Poi per il cinema in studio Diego Abatantuono e Frank Matano, fra i protagonisti della pellicola “Una notte da dottore” di Guido Chiesa in uscita nelle sale cinematografiche dal prossimo 28 di ottobre. Quindi ospite di Mara Elena Sofia Ricci con il marito Stefano Mainetti, con loro si parlerà della “Giornata nazionale dello spettacolo” di cui l’attrice protagonista della fiction “Che Dio ci aiuti” è stata fra le sostenitrici.

Ospite di Mara poi un’altra coppia di vip, si tratta della giornalista padrona di casa dell’appuntamento quotidiano informativo di La7 “L’aria che tira” Myrta Merlino con il compagno Marco Tardelli, campione del mondo di calcio a Spagna ’82. Il mondo delle sette note sarà rappresentato dal cantante reduce da Amici Deddy. Questo dunque e molto altro nella nuova puntata di Domenica in con Mara Venier.